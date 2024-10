TRE Pará inicia preparação das urnas eletrônicas para o 2º Turno em Belém e Santarém

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE-PA) começou a preparar as urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições 2024 em território paraense. Conforme informações divulgadas pela Corte, a preparação dos 3.028 equipamentos que serão utilizados pelas 10 zonas eleitorais da capital, Belém, teve início nesta quarta-feira (16.10), no Núcleo Gestor das Urnas Eletrônicas (NGUE), em Ananindeua. Já em Santarém, os trabalhos começam nesta sexta-feira (18.10) e seguem até domingo (20.10), no depósito de urnas do Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves, com a preparação de 1.201 urnas das 3 zonas eleitorais.

Nessa etapa de preparação, as urnas eletrônicas, incluindo as de contingência (habilitadas para substituir aquelas que apresentarem defeitos durante a votação), passam por testes rigorosos para garantir seu funcionamento adequado no dia da eleição. O TRE explica que esses equipamentos recebem os dados e programas necessários através da Mídia de Carga, que inclui as Mídias de Votação e de Resultado. Após os testes, um boletim é gerado para confirmar que cada urna está operando corretamente.

Em seguida, ainda conforme informações divulgadas pelo Tribunal, as urnas são lacradas e verificadas pelo juiz e pelo promotor eleitoral, assegurando a integridade do processo. Após essa verificação, elas são armazenadas e preparadas para o envio aos locais de votação. A cerimônia é pública e aberta à participação das entidades fiscalizadoras.

Mais de 1,3 milhão de eleitores de Belém e Santarém retornarão às urnas para escolher seus prefeitos - são 1.056.251 eleitores na capital paraense e outros 246.326 aptos a votar no município da região Oeste paraense, conforme dados das estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Geração de Mídia

Na terça-feira (15.10), o Tribunal Regional Eleitoral do Pará realizou, no Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE), a Cerimônia de Geração de Mídia nas 10 zonas eleitorais de Belém, voltada ao segundo turno. A cerimônia de Santarém foi marcada para esta quinta-feira (17.10), no Fórum Eleitoral Desembargador Manoel Cacella Alves.

Presidida pelos juízes eleitorais, a Geração de Mídia inclui a gravação dos dados de candidatos, partidos políticos, federações e coligações, além dos nomes dos eleitores de cada seção eleitoral, bem como a inserção dos sistemas que proporcionam o funcionamento das urnas eletrônicas, abrangendo os dispositivos utilizados para carga da urna, votação, ativação de aplicativos de urna e gravação de resultados.

Segundo turno

Dos 144 municípios do Estado, apenas quatro (Belém, Ananindeua, Santarém e Parauapebas) tinham possibilidade de segundo turno, por terem mais de 200 mil eleitores. Porém, em Ananindeua e Parauapebas, os candidatos eleitos receberam votos suficientes para vencer a eleição em primeiro turno - são necessários mais de 50% dos votos válidos. Com isso, a corrida eleitoral continua apenas em Belém e Santarém, com os dois mais votados no primeiro turno disputando a preferência do eleitorado.

Veja o cronograma de Preparação das Urnas

Belém

16/10 - 28ª ZE (270 urnas) e 73ª ZE (344)

17/10 - 98ª ZE (288) e 97ª ZE (344)

18/10 - 01ª ZE (265) e 30ª ZE (361)

19/10 - 76ª ZE (281) e 96ª ZE (292)

20/10 - 95ª ZE (291) e 29ª ZE (292)

Santarém

18/10 - 20ª ZE (411)

19/10 - 83ª ZE (397)

20/10 - 104ª ZE (393)