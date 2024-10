Eleições 2024: Aurélio Goiano é eleito prefeito de Parauapebas já no primeiro turno

Com 92.073 votos, Aurélio Goiano garante vitória no primeiro turno e será o prefeito de Parauapebas, no Pará, pelos próximos 4 anos. Rafael Ribeiro fica em segundo lugar.

Bruna Dias e Madson Santos