Eleições 2024: confira como segue o calendário eleitoral para o segundo turno

Após o primeiro turno das eleições municipais de 2024, começa a campanha para o segundo turno do pleito. De acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as campanhas para o segundo turno devem se iniciar 24h após o fim da votação do primeiro turno, incluindo atos de campanha, como comícios e distribuição de materiais de propaganda, até 26 de outubro.

O uso de alto-falantes e a realização de comícios podem ocorrer entre as 8h e 22h, dentro da legislação sobre limite de decibéis. Também é permitida a divulgação paga na mídia e circulação de propaganda na internet.

A partir do dia 11 de outubro começa a propaganda eleitoral para o segundo turno do pleito. A propaganda segue até a sexta-feria, 25.

O pleito do segundo turno ocorrerá no domingo, 27 de outubro. A votação começa às 8h e se encerra às 17h, com a emissão dos boletins de urna.

Confira outras informações para a campanha do segundo turno:

​7 de outubro: início da campanha, com comícios, distribuição de material gráfico e passeatas.

início da campanha, com comícios, distribuição de material gráfico e passeatas. 11 de outubro: início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV.

início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. 24 de outubro : último dia para realização de comícios e o penúltimo dia para ações de campanha, como distribuição de material gráfico e carreatas.

: último dia para realização de comícios e o penúltimo dia para ações de campanha, como distribuição de material gráfico e carreatas. 25 de outubro : último dia de propaganda eleitoral gratuita e de debates no rádio e TV.

: último dia de propaganda eleitoral gratuita e de debates no rádio e TV. 26 de outubro : último dia para uso de alto-falantes e amplificadores de som.

: último dia para uso de alto-falantes e amplificadores de som. 27 de outubro: dia da votação do segundo turno.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)