Eleições 2024: Confira os vereadores mais votados de cada capital do Brasil

No último domingo (6), milhões de brasileiros foram às urnas para eleger seus representantes municipais, incluindo vereadores e prefeitos, nas eleições de 2024. As capitais do país viram diferentes candidatos despontarem nas urnas, alguns reeleitos e outros estreantes na política.

O vereador mais votado do Brasil foi Lucas Pavanato (PL), de São Paulo, que somou impressionantes 161.386 votos. Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, também teve uma excelente votação, com 130.480 votos. Em Belém, Silvane Ferraz (MDB) se destacou com 21.561 votos.

O Partido Liberal (PL) se destacou, conquistando o maior número de vereadores mais votados em capitais pelo país. A sigla ficou à frente nas disputas de Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, o Brasil teve eleições em 5.568 municípios.

O pleito também marcou a eleição de prefeitos em 11 capitais já no primeiro turno, enquanto outras cidades seguirão para o segundo turno, agendado para 27 de outubro.

Confira os vereadores mais votados em cada capital:

CAPITAL ESTADO VEREADOR PARTIDO Nº DE VOTOS Aracaju Sergipe Ricardo Vasconcelos PSD 11.120 Belém Pará Silvane Ferraz MDB 21.561 Belo Horizonte Minas Gerais Pablo Almeida PL 39.960 Boa Vista Roraima Roberto Franco DC 4.043 Campo Grande Mato Grosso do Sul Marquinhos Trad PDT 8.567 Cuiabá Mato Grosso Jasson Goulart Republicanos 21.684 Florianópolis Santa Catarina Gemada PL 6.968 Fortaleza Ceará Priscila Costa PL 36.226 Goiânia Goiás Vitor Hugo PL 15.678 João Pessoa Paraíba Guga Pet Progressistas 10.320 Macapá Amapá Alexandre Azevedo Podemos 4.857 Maceió Alagoas Luciano Marinho PL 14.780 Manaus Amazonas Sargento Salazar PL 22.594 Natal Rio Grande do Norte Robson Carvalho União Brasil 9.785 Palmas Tocantins Marcio Reis PSDB 2.912 Porto Alegre Rio Grande do Sul Jesse Sangali PL 22.966 Porto Velho Rondônia Márcio Pacele Republicanos 4.692 Recife Pernambuco Romerinho Jatobá PSB 20.264 Rio Branco Acre Bruno Moraes PP 5.898 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro PL 130.480 Salvador Bahia Jorge Araújo Repórter PP 36.065 São Luís Maranhão Douglas Pinto PSD 16.036 São Paulo São Paulo Lucas Pavanato PL 161.386 Teresina Piauí Eduardo Draga Alana PSD 9.233 Vitória Espírito Santo Karla Coser PT 7.256

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)