Mulheres representam menos de um terço dos vereadores eleitos em Belém neste ano

Dos 35 vereadores eleitos em Belém no pleito municipal deste domingo (6), apenas 10 são mulheres, o que corresponde a menos de um terço dos parlamentares. O número é menor que o da Legislatura passada, quando 12 mulheres ocupavam cadeiras na Câmara Municipal de Belém (CMB).

Um destaque, no entanto, é que a pessoa mais votada para esta função neste ano foi uma mulher: Silvane Ferraz (MDB), com mais de 21 mil votos. Mas, apesar disso, só duas mulheres figuram entre os 10 vereadores mais votados para a Câmara em 2024: além de Silvane, apareceu em sétimo lugar Ágatha Barra (PL), que teve mais de 11 mil votos.

Entre as vereadoras eleitas para o mandato que começa em 2025, oito são novas na Casa, sendo elas: Silvane Ferraz (MDB), Agatha Barra (PL), Raquel dos Animais (PDT), Marinor Brito (Psol), Vivi Reis (Psol), Nay Barbalho (PP), Patrícia Queiroz (PP) e Neia Marques (PT). Outras duas se reelegeram: Blenda Quaresma (MDB) e Pastora Salete (PSD).

Já na divisão por partidos entre as mulheres, duas delas são do MDB, mais duas do Psol e outras duas do PP. Uma pertence ao PL, uma ao PDT, uma ao PT e outra ao PSD. Em Belém, os eleitores decidiram mudar mais da metade da Câmara Municipal: dos 35 parlamentares da legislatura atual, 18 serão novos na casa e 17 foram reeleitos. Com isso, a taxa de renovação foi de 51,4%.

Vereadoras eleitas para novos mandatos

Silvane Ferraz (MDB)

Agatha Barra (PL)

Raquel dos Animais (PDT)

Marinor Brito (Psol)

Vivi Reis (Psol)

Nay Barbalho (PP)

Patrícia Queiroz (PP)

Neia Marques (PT)

Vereadoras reeleitas

Blenda Quaresma (MDB)

Pastora Salete (PSD)