Veja os vereadores que estão deixando a Câmara de Belém; taxa de renovação é de mais de 50%

Em Belém, os eleitores decidiram mudar mais de metade da Câmara Municipal: dos 35 parlamentares da legislatura atual, 18 serão novos na casa e 17 foram reeleitos, neste domingo (6/10). Com isso, a taxa de renovação foi de 51.4%. Com isso, 18 vereadores estão saindo da casa.

Neste pleito, a candidata Silvane Ferraz, do MDB, foi a campeã de votos, ganhando o aval de 21.378 eleitores. Ela é seguida por John Wayne, também do MDB, com 14.267.

O resultado das urnas içou o MDB e o PSD como as duas maiores bancadas, com 9 e 4 vereadores, respectivamente. União Brasil e PL elegeram quatro vereadores cada, enquanto PDT, Republicanos, PSOL, PP e PT elegeram, cada um, dois vereadores.

Veja quem está deixando a Câmara

Enfermeira Nazaré (PSOL) Allan Pombo (PDT) Emerson Sampaio (Cidadania) Bia Caminha (PT) Goleiro Vinícius (MDB) Miguel Rodrigues (PSD) Altair Brandão (PT) Fernando Carneiro (PSOL) Amauri da APPD (PT) Dinelly (MDB) Fabrício Gama (MDB) Mauro Freitas (PSDB) Matheus Cavalcante (Podemos) Gizelle Freitas (Bancada Mulheres Amazônidas / PSOL) Wellington Magalhães (MDB) Silvia Letícia (PSOL) Eduardo Bonanza (PP) Paulo Queiroz (MDB)

Confira os vereadores eleitos para novos mandatos:

Silvane Ferraz (MDB) André Martha (PSD) Agatha Barra (PL) Mayky Vilaça (PL) Zezinho Lima (PL) Felipe Vinagre Vitor Sales (União) Raquel dos Animais (PDT) Marcos Xavier (Republicanos) Marinor Brito (PSOL) Vivi Reis (PSOL) Nay Barbalho (PP) Patrícia Queiroz (PP) Neia Marques (PT) Alfredo Costa (PT) Gleisson (PSB) Rodrigo Moraes (PCdoB) Jorge Vaz (PRD)

Veja quem são os reeleitos:

John Wayne (MDB) Neném Albuquerque (MDB) Pablo Farah (MDB) Bieco (MDB) Renan Normando (MDB) Fábio Souza (MDB) Roni Gás (MDB) Blenda Quaresma (MDB). Tulio Neves (PSD) Pastora Salete (PSD) Higino (PSD) Zeca do Barreiro (União) João Coelho (PDT) Igor Andrade (Rede) Moa Moraes (PV) Lulu das Comunidades (PSDB) Augusto Santos (Republicanos)