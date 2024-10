Igor Normando recebe 100 mil votos a mais que Éder Mauro; veja como foi

A eleição municipal 2024 em Belém, definiu que os candidatos Igor Nomando [MDB] e Delegado Éder Mauro vão disputar o segundo turno, após a votação realizada neste domingo (06/10). Igor Normando recebeu 359.904 votos, ou seja, 44,89% dos votos válidos. Isso representa 107.459 votos a mais que o seu oponente, em segundo lugar, candidato Delegado Éder Mauro, que alcançou um total de 252.445 votos, chegando a 31,48% dos votos válidos.

Com a totalização da apuração dos votos na capital paraense, foi registrado o total de 798.916 votos válidos. E, um total de 16.307 votos brancos, representando 1,93% do total. Os votos nulos somaram 25.373, equivalendo a 3,01 %.

Com a disputa em aberto, Belém terá o segundo turno das eleições, dentro de 15 dias: em 27 de outubro. Até lá, Belém vai se preparar para o segundo turno entre os dois principais concorrentes.

Confira resultado final da apuração para prefeito:

Igor Normando (MDB) – 44,89% (359.904 votos)

Delegado Éder Mauro (PL) – 31,48% (252.455 votos)

Edmilson Rodrigues (Psol) – 9,78% (78.401 votos)

Thiago Araújo (Republicanos) – 7,77% (62.271 votos)

Jefferson Lima (Podemos) – 4,53% (36.354 votos)

Ítalo Abati (Novo) – 0,50% (4.028 votos)

Raquel Brício (UP) – 0,43% (3.450 votos)

Delegado Eguchi (PRTB) – 0,36% (2.918 votos)

Well (PSTU) – 0,26% (2.053 votos)

Votos nulos – 3,01% (2.053 votos)

Votos em Branco – 1,93% (16.307)

Câmara de Belém tem renovação de 50% dos vereadores

Em Belém, os eleitores decidiram mudar quase metade da Câmara Municipal: dos 35 parlamentares da legislatura atual, 17 serão novos na casa e 18 foram reeleitos, neste domingo (6/10).

Neste pleito, a candidata Silvane Ferraz, do MDB, foi a campeã de votos, ganhando o aval de 21.378 eleitores. Ela é seguida por John Wayne, também do MDB, com 14.267.

O resultado das urnas içou o MDB e o PSD como as duas maiores bancadas, com 9 e 4 vereadores, respectivamente. União Brasil e PL elegeram quatro vereadores cada, enquanto PDT, Republicanos, PSOL, PP e PT elegeram, cada um, dois vereadores.

Saiba quem são vereadores eleitos:

Silvane Ferraz (MDB) - 21.561 votos - 2,72%

John Wayne (MDB) - 14.299 votos - 1,81%

Neném Albuquerque (MDB) - 12.566 votos - 1,59%

Tulio Neves (PSD) - 12.449 votos - 1,57%

Pablo Farah (MDB) - 12.259 votos - 1,55%

João Coelho (PDT) - 12.026 votos - 1,52%

Ágatha Barra (PL) - 11.212 votos - 1,42%

Mayky Vilaça (PL) - 10.714 votos - 1,35%

Bieco (MDB) - 9.540 votos - 1,20%

Renan Normando (MDB) - 9.495 votos - 1,20%

Raquel dos Animais (PDT) - 9.156 votos - 1,16%

Gleisson (PSB) - 9.067 votos - 1,14%

Fábio Souza (MDB) - 8.668 votos - 1,09%

Roni Gas (MDB) - 8.602 votos - 1,09%

Marcos Xavier (REPUBLICANOS) - 8.590 votos - 1,08%

Marinor Brito (PSOL) - 8.452 votos - 1,07%

Patricia Queiroz (PP) - 8.330 votos - 1,05%

Blenda Quaresma (MDB) - 8.312 votos - 1,05%

Igor Andrade (REDE) - 7.854 votos - 0,99%

Felipe Vinagre (UNIÃO) - 7.751 votos - 0,98%

Vitor Sales (UNIÃO) - 7.186 votos - 0,91%

Vivi Reis (PSOL) - 6.956 votos - 0,88%

Moa Moraes (PV) - 6.951 votos - 0,88%

Augusto Santos (REPUBLICANOS) - 6.694 votos - 0,85%

Pastora Salete (PSD) - 6.333 votos - 0,80%

Zezinho Lima (PL) - 6.258 votos - 0,79%

Nay Barbalho (PP) - 6.157 votos - 0,78%

Lulu das Comunidades (PSDB) - 5.763 votos - 0,73%

Rodrigo Moraes (PC do B) - 5.690 votos - 0,72%

Jorge Vaz (PRD) - 5.565 votos - 0,70%

Zeca do Barreiro (UNIÃO) - 5.517 votos - 0,70%

André Martha (PSD) - 5.510 votos - 0,70%

Neia Marques (PT) - 5.443 votos - 0,69%

Higino (PSD) - 5.394 votos - 0,68%

Professor Alfredo Costa (PT) - 5.331 votos - 0,67%.