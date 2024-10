MDB conquista maior bancada na Câmara de Belém; PL e União Brasil crescem

O MDB (Movimento Democrático do Brasil) conquistou a maior bancada na Câmara Municipal de Belém na eleição do último domingo (6). A sigla elegeu 9 vereadores na capital. Apesar da queda no número de representantes no legislativo local - eram 13 vereadores na atual composição da casa - o partido do governador Helder Barbalho segue como maioria nos próximos anos.

Com maior crescimento no legislativo de Belém, o PL (Partido Liberal), partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu 3 vereadores nas eleições de 2024. São eles: Ágatha Barra, Mayky Vilaça e Zezinho Lima. A sigla estava sem representante na Câmara Municipal na atual composição.

O mesmo cenário ocorreu com o União Brasil, fusão do antigo PSL (Partido Social Liberal) e do Democratas. Sem cadeiras na atual composição da casa legislativa, o partido elegeu 3 vereadores: Felipe Vinagre, Vitor Sales e Zeca do Barreiro. Totalizou, assim, o mesmo número de representantes do PL.

Outros partidos tiveram crescimento tímido nas eleições de 2024. O PDT (Partido Democrático Trabalhista) conquistou uma vaga a mais. Tinha apenas um vereador; agora; são dois. A mesma situação se repetiu com o PP (Partido Progressistas) nos números.

Já o PRD (Partido Renovação Democrática) e o PCdoB (Partido Comunista do Brasil) estavam sem representante no legislativo local, mas conquistaram apenas uma vaga na eleição deste domingo.

Por outro lado, partidos perderam espaço no número de vereadores da capital. O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) teve a bancada reduzida em 50%. Eram quatro vereadores na atual composição; agora, são apenas dois. O PT (Partido dos Trabalhadores) tem um representante a menos. Eram três; agora, são dois. O Cidadania perdeu a única vaga que tinha na casa nesta eleição.

Outras siglas, no entanto, mantiveram o número de representantes na Câmara Municipal de Belém. É o caso dos partidos Rede Sustentabilidade com apenas 1 vereador; PSD (Partido Social Democrático) com 4; PSB (Partido Socialista Brasileiro) também com 1 vereador; Republicanos, com 2; PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), com 1; e PV (Partido Verde), também com apenas 1 vereador.