Bancos intensificarão prevenção a saques indevidos no 2º turno das eleições

Os bancos intensificarão medidas de prevenção a uso indevido de saques de dinheiro no segundo turno das eleições municipais, no próximo dia 27. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou que, em conjunto com a Polícia Federal (PF) e o Banco Central, continuará adotando os procedimentos de segurança.

O texto menciona que às vésperas do primeiro turno de votação, somas "vultosas" de dinheiro em espécie foram apreendidas, sob a suspeita de que seriam utilizadas para a compra de votos.

"Nesse sentido, a Polícia Federal, o BC e os bancos intensificarão suas ações de permanente vigilância para prevenir e reprimir qualquer utilização ilícita de saque, notadamente no segundo turno das eleições, no próximo dia 27 de outubro", afirma a nota.

O texto destaca ainda que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) é um dos mais modernos do mundo e que é adequadamente regulado, em consonância com as melhores práticas internacionais, inclusive na prevenção a crimes financeiros e à lavagem de dinheiro.

Hoje, para fazer saques acima de R$ 50 mil, pessoas físicas e empresas precisam fazer uma comunicação formal com pelo menos 72 horas de antecedência para os bancos, além de declarar qual será a destinação dos recursos.