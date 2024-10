Grupo Liberal entrevista candidatos do 2º turno em Belém

O Grupo Liberal realizará a segunda rodada de entrevistas das eleições municipais deste ano, agora com os candidatos que disputam o segundo turno em Belém. A sabatina começa nesta quarta-feira (16/10) e termina na quinta-feira (17/10), com transmissão ao vivo no canal do YouTube de O Liberal. O candidato do Partido Liberal (PL), Delegado Eder Mauro, será o primeiro a defender seu projeto de gestão. A corrida pelo cargo de prefeito seguiu para o segundo turno, que será realizado no último domingo de outubro (27/10), após nenhum dos mais votados alcançar mais da metade dos votos na primeira votação.

Algumas modificações foram pensadas para esta rodada de entrevistas, em geral, por conta do número menor de adversários no páreo. Dessa vez, cada candidato terá 45 minutos para defender seu projeto de gestão, tempo que anteriormente era de 1h. Além disso, os adversários não mandaram mais perguntas entre si. No lugar, as perguntas serão feitas pela população para o candidato que estiver no estúdio. Esta novidade pretende trazer mais dinamismo para a conversa.

Seguindo a ordem, na quinta-feira (17), será a vez do candidato à prefeitura pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Igor Normando. As entrevistas são conduzidas pelos apresentadores Abner Luiz e Elisa Vaz, e os eleitores da capital paraense podem acompanhar o desempenho dos candidatos nas entrevistas ao vivo, através do canal do YouTube de O Liberal e na rádio FM 98.9. Quem não conseguir acompanhar em tempo real pode acessar o resumo das entrevistas de cada dia no portal Oliberal.com e no jornal impresso.