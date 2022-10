17 ocorrências são registradas em 10 municípios do Pará; 'Operação Eleições 2022'

A “Operação Eleições 2022" iniciou às 7h da manhã deste domingo (2). A ação é deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com o objetivo de reforçar a segurança na Região Metropolitana de Belém e interior do estado. De acordo com o balanço parcial da secretaria, 17 ocorrências foram registradas pela Polícia Civil (PC) no interior até às 10h30.

Entre as infrações estão: descarte de material de propaganda (santinho) de candidato nas ruas, compra de votos, transporte irregular de eleitores, promoção de comício, após horário autorizado nos municípios de Senador José Porfírio, Ponta de Pedras, Oriximiná, Capitão Poço, Bragança, Parauapebas, Tucurui, Vigia, Ourilândia do Norte e Uruará; além de uma apreensão de R$29.850,00 em espécie e material de campanha, em Santa Maria do Pará. Os envolvidos foram levados às unidades de polícia, onde foram registrados os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Após os procedimentos foram liberadas.

Ainda Segundo a Segup, até o momento foram fiscalizados 28 estabelecimentos com base na Lei Seca, no entanto, sem aplicação administrativa. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido durante o período eleitoral, reforça a Segup. De acordo com a portaria publicada na última quarta-feira (28), está proibido em todo o território estadual a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, ou por vendedores ambulantes, no período compreendido entre 00h às 18h de hoje.

A “Operação Eleições 2022" integra 9 mil agentes de segurança pública que reforçam o policiamento nas principais vias das cidades, em torno dos locais de votação, no atendimento nas Delegacias, além do monitoramento nos Centros Integrados. Cerca de 2.057 agentes estão atuando na RMB, enquanto 6.788 estão distribuídos nas demais cidades do Pará. Há, ainda, o apoio de 76 embarcações, entre elas três blindadas, 5 aeronaves, dentre elas dois aviões e três helicópteros, aeronaves dos Grupamentos Fluvial e Aéreo. A operação é monitorada pelos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, instalados em Belém e em 13 municípios do interior.

O Departamento de Trânsito Estadual (Detran) está na Região Metropolitana de Belém e interior do estado, na sala de comando e nas ruas. O Detran poderá ser acionado em situações de crime de trânsito ou que envolvam veículos oficiais. Ainda não houve nenhum registro de acidentes nas rodovias estaduais.

O Centro Integrado de Operações (Ciop) realiza o videomonitoramento no CICC, em tempo real dos principais corredores de veículos e pessoas, além dos principais locais de votação na RMB e Interior, utilizando quase mil câmeras em todo o estado. Ao todo, serão 13 CICCR’s que somam ao CICC, atuante na Região Metropolitana de Belém.

(Com informações da Segup)