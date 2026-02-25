Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Açaí é jogado fora devido a preço muito alto e qualidade abaixo do ideal

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

Maycon Marte
fonte

Açaí jogado fora assusta consumidores (Reprodução)

Viralizou nas redes sociais um vídeo onde vendedores de açaí aparecem "desperdiçando" o fruto na Feira do Açaí, onde os fardos são comercializados após desembarcarem em Belém. Nas imagens, os trabalhadores jogam vários cestos do fruto no rio. A cena incomum, que aconteceu nesta quarta-feira (25), chamou a atenção dos internautas, mas, segundo o diretor da Associação da Cadeia Produtiva do Açaí de Belém (ACPAB), Rochinha Júnior, a razão para isso foi o preço muito elevado e a qualidade abaixo do ideal.

Segundo ele, devido ao preço mais elevado, que não é acessível ao batedor artesanal, o produto não é vendido imediatamente e fica tempo demais na Feira. Essa demora, quando ultrapassa os três dias, deixa o fruto impróprio para consumo, o que levou ao descarte registrado nas imagens. Ele ainda acrescenta que o preço médio dessas latas já varia entre R$ 50 e R$ 40, o que ainda é elevado, quando considerado a qualidade do produto.

O representante do setor também explicou a reportagem de O Liberal que as latas os fardos que aparecem no vídeo são parte de uma remessa que não possui a mesma qualidade dos anteriores, o que ele descreve como "açaí mais fraco". A origem delas são os municípios mais distantes e que normalmente tiveram alguma dificuldade de armazenamento após a colheita.

Sendo assim, A chuva e a falta de gelo no transporte fazem com que o açaí amoleça e perca sua polpa, resultando em prejuízo. A qualidade do açaí depende da forma como é manuseado e conservado desde a colheita até a venda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Desperdício

Açaí é jogado fora devido a preço muito alto e qualidade abaixo do ideal

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

PROREFIS

Prazo para regularização de débitos estaduais termina nesta sexta com descontos de até 95%

Podem ser renegociadas dívidas relacionadas ao Imposto sobre ICMS, IPVA, ITCD e outros impostos

25.02.26 18h08

ECONOMIA EM ALTA

Atividade econômica cresce em todas as regiões do País em 2025; Pará e Goiás se destacam

As maiores altas foram observadas em Goiás e no Pará, com aumentos de 4,4%.

25.02.26 16h02

CRÉDITO

Pará registra alta de mais de 13% na busca das empresas por crédito em 2025, aponta Serasa

Estado fechou 2025 com crescimento acima da média nacional, impulsionado principalmente pelos pequenos negócios

25.02.26 11h13

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

JOVENS CIENTISTAS

Estudantes podem receber bolsa de R$ 300 para pesca artesanal; veja como se inscrever

Estudantes do ensino médio podem se candidatar ao auxílio mensal. Programa federal investe R$ 2,5 milhões para incentivar a ciência no setor

18.02.26 19h49

ECONOMIA

Pará está entre os estados com pescadores contemplados no primeiro lote do seguro-defeso

Benefício federal começa a ser pago nesta terça-feira (17) a quase 47 mil pescadores artesanais; investimento inicial é de R$ 76 milhões

16.02.26 17h48

IBGE

Pará lidera economia do Norte e Belém é a capital mais independente financeiramente

Dados do IBGE revelam que a capital paraense é a menos dependente de repasses federais e interior registra os maiores PIBs por habitante da Amazônia

21.02.26 17h30

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda