Venda de veículos cai 25,23% no Pará em abril, aponta pesquisa

O emplacamento de veículos no Pará registrou queda de 25,23% em abril, na comparação com março, passando de 12.543 unidades para 9.378, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo o levantamento, o segmento que apresentou o pior desempenho foi o de comerciais leves, com queda de 31,24% entre um mês e outro, seguido dos caminhões (-31,29%), automóveis (-26%), motocicletas (-23%) e ônibus (-10,26%).

Madson Silva, de 35 anos, proprietário de uma revendedora de automóveis em Belém, acredita que a queda no mês de abril tenha sido motivada pelo aumento nos valores de venda dos veículos. "Creio que a queda é um reflexo dos outros meses e, também, por conta do aumento nos custos dos veículos", avalia.

Na comparação com o mesmo período no ano passado, entre abril de 2022 e abril de 2023, a queda foi de 6,74%, segundo os dados da Fenabrave, já que, naquele mês do ano passado, o total de unidades emplacadas foi de 8.786. O destaque foi o segmento de ônibus, que teve queda de 45,8% no período, seguido dos caminhões (40,15%) e motos (19,7%). Já os comerciais leves apresentaram queda de 18,4%, enquanto os automóveis 13,39%.

O empresário diz o aumento no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da gasolina pode ter refletido na queda do emplacamento de veículos no Estado.

Para driblar o período de baixa nas vendas, Madson recorre às promoções para atrair os clientes. "Procuramos ter um diferencial do mercado ofertando um ano de garantia sem limite de quilometragem para o cliente e bônus como IPVA 2023 pago, transferência já no nome da pessoa, entre outras coisas".

Já no acumulado do ano, o reajuste ficou positivo, na casa dos 28,8% no Pará, na comparação entre os meses de janeiro a abril do ano passado com os do mesmo período deste ano, saindo de 30.560 para 39.667.

Emplacamento de veículos no Pará

No mês:

Março/2023: 12.543

Abril/2023: 9.378

Variação: - 25,43%

Variação por setor:

Comerciais leves: -31,24%

Caminhões: -31,09%

Automóveis: - 26,68%

Motocicletas: -23,66%

Ônibus: -10,26%

No intervalo de um ano:

Abril/2022: 8.786

Abril/2023: 9.378

Variação: 6,74%

Variação por setor:

Motocicletas: 19,75%

Comerciais leves: -18,46%

Caminhões: -40,15%

Automóveis: -13,39%

Ônibus: 45,83%

Fonte: Fenabrave

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).