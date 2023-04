Venda de veículos cresce 41,5% no Pará em março, mostra pesquisa

O emplacamento de veículos no Pará teve alta de 41,5% em março, na comparação com fevereiro, passando de 8.866 unidades vendidas para 12.545, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O segmento que teve melhor desempenho foi o de comerciais leves, com alta de 74,6% entre um mês e outro, seguido dos caminhões (43,3%), motocicletas (42%) e automóveis (32%). O único que apresentou queda nos emplacamentos foi o setor de ônibus (-25%).

Para o economista Nélio Bordalo, as vendas do mês de março foram significativas em função de alguns fatores. “Um deles é que, nos últimos dois anos, por conta da pandemia da covid-19, as pessoas deixaram de comprar carros novos, pela situação que estavam vivenciando, como desemprego, redução de salários e insegurança financeira das famílias brasileiras, e também pela prioridade em preservar a saúde e a vida, portanto, não era prioridade comprar carro”, afirma.

Outro fator relevante pontuado por ele é que, nos meses de janeiro e fevereiro, as vendas de carros novos foram baixas, conforme dados divulgados recentemente pela Fenabrave, respectivamente com quedas de 34% e 9%. Portanto, apesar do aumento percentual no mês de março de 2023, o setor ainda não se recuperou para os níveis de vendas alcançados até 2019, antes da pandemia, segundo o economista. Por fim, as vendas elevadas de veículos no mês de março, na opinião de Nélio, possuem também relação com a diferença de dias úteis de março (23) ante fevereiro (18).

Na comparação com um ano atrás, entre março de 2022 e março de 2023, a alta foi ainda maior, de 49,4%, mostram os dados da Fenabrave, já que, naquele mês do ano passado, o total de unidades emplacadas foi de 8.396. O destaque foi o segmento de motocicletas, que teve reajuste de 76,8% no período, seguido dos comerciais leves (36,5%) e caminhões (8,6%). Os automóveis ficaram quase estáveis, com alta de 0,1%, enquanto os ônibus apresentaram queda novamente, de 32,7%.

Quanto ao acumulado do ano, entre janeiro e março, o reajuste ficou na casa dos 39,1% no Pará, ao comparar os números com os do mesmo período do ano passado - avançaram de 21.774 para 30.291. No trimestre, as maiores altas ficaram com as motocicletas (62,5%), ônibus (43,5%), comerciais leves (18,1%) e caminhões (10,1%). Os automóveis tiveram resultado negativo, de -5,4%.

O economista Nélio Bordalo acredita que o fato de as vendas de veículos terem se mostrado elevadas em março de 2023, em comparação com março de 2022, não possui influência de melhora na renda ou no poder de compra das famílias.

“O resultado de 2023 está mais para uma situação de compra ‘represada’ pelo consumidor. Um fator determinante para não favorecer a venda de carros novos e seminovos são as taxas de juros cobradas pelos bancos e financeiras, como consequência dos aumentos da taxa básica de juros, Selic, que refletem a redução do consumo”, aponta.

Emplacamento de veículos no Pará

No mês:

Fevereiro/2023: 8.866

Março/2023: 12.545

Variação: 41,5%

Variação por setor:

Comerciais leves: 74,67%

Caminhões: 43,37%

Motocicletas: 42,08%

Automóveis: 32,02%

Ônibus: -25%

No intervalo de um ano:

Março/2022: 8.396

Março/2023: 12.545

Variação: 49,4%

Variação por setor:

Motocicletas: 76,82%

Comerciais leves: 36,54%

Caminhões: 8,68%

Automóveis: 0,14%

Ônibus: -32,76%

Por trimestre:

1º trimestre/2022: 21.774

1º trimestre/2023: 30.291

Variação: 39,1%

Variação por setor:

Motocicletas: 62,58%

Ônibus: 43,56%

Comerciais leves: 18,13%

Caminhões: 10,11%

Automóveis: -5,41%

Fonte: Fenabrave