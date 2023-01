Com vendas de veículos em crescimento, segmento em Belém investe em expansão

Com um aumento de 17,1% das vendas de veículos em dezembro de 2022, no Pará, segundo balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o segmento aposta na expansão de lojas e na geração de emprego e renda como chave para aquecer a economia. Seguindo a mesma premissa e, ainda, investindo na sustentabilidade no alcance social a partir dos resultados, o Grupo Revemar inaugura, na próxima sexta-feira (20), mais uma loja, e ultrapassa a marca de 5 mil empregos diretos e indiretos gerados somente na Região Metropolitana de Belém.



Durante a abertura do novo espaço, um diferencial: a presença de cerca de 60 crianças atendidas pelo projeto Casa do Menino Jesus. Trabalhar devolvendo à sociedade uma parcela do que é conquistado pelo grupo é, hoje, indispensável, segundo a gerente comercial, Ana Paula Morais.



“Hoje temos três pilares de sustentação: o desenvolvimento econômico da cidade e do Estado, já que estamos chegando à nossa 10ª loja somente na Grande Belém, além da atuação na região sudeste; a promoção de iniciativas e, claro, veículos sustentáveis, criados sob uma ótica de energia limpa; e a responsabilidade social. E, devido ao destaque a nível nacional, o vice-presidente da montadora Renault, Bruno Hohmann, vem pessoalmente acompanhar esse trabalho realizado pelo Grupo aqui na capital”, afirmou Ana Paula Morais.

De acordo com o titular e presidente do Grupo Revemar, Winston Diamantino, as empresas precisam atuar de maneira transversal, transformando o lucro também em impacto social positivo. “Nós temos um perfil não só de geração de emprego e renda, de movimentar a economia, mas buscamos ser uma empresa que também atua para além das metas econômicas e pensa como transformar o ambiente que está instalada. E isso só é possível trabalhando o social e o ambiental. No social, temos ações filantrópicas, e o meio ambiente é, mais do que nunca, o eixo de sustentação dos lançamentos da Renault”, pontua.

Impacto social é pilar

Há 15 anos atuando na Casa Menino Jesus, Natasha Tabosa, de 43 anos, é uma das administradoras do espaço, que acolhe crianças em tratamento de câncer. Para ela, sem as empresas e apoiadores, seria impossível realizar o trabalho, já que a entidade depende de doações para funcionar.



“Os hospitais nos encaminham essas crianças que, em sua maioria, vêm do interior fazer tratamento em Belém. Se não fossem essas empresas, não teríamos condições de oferecer todo o tratamento e acolhimento necessário a esses pacientes. Sendo que não acolhemos somente os pacientes, mas também as mães ou o responsável legal dessas crianças.



A Casa do Menino Jesus existe há 43 anos. Com ações iniciadas em Fortaleza, no Ceará, chegou a Belém há 23 anos. “Vai fazer três anos que a Revemar nos ajuda e é essencial para o funcionamento da Casa, pois conseguimos adquirir alimentos, medicação, exames, combustível. Todo mês temos uma demanda que não conseguimos pagar, então esse valor vem como benção para nós. Pois vivemos 100% de doações”, conclui.



Serviço: A inauguração da Du Nort Renault Umarizal acontece na próxima sexta-feira (20), às 10h30, na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1451, entre travessas Dom Pedro I e Soares Carneiro. Mais informações: (91) 98033-2967