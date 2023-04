Venda de veículos novos cresce 21% no primeiro trimestre de 2023

De acordo com um balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a venda de veículos automotores novos teve uma alta de 21% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e março deste ano, foram emplacadas 878.817 unidades, enquanto no ano passado foram 726.272.

No que diz respeito à comparação mensal, houve um crescimento de 33,4% em março de 2023 em relação ao mesmo mês do ano anterior. Além disso, a alta entre fevereiro e março deste ano foi de 48,7%, com 365.012 unidades emplacadas em março e 245.393 em fevereiro. Em março de 2022, o número foi de 273.549.

O presidente da Fenabrave, Andreta Jr, ressalta que, apesar do aumento percentual, o setor ainda não se recuperou totalmente dos níveis obtidos antes da pandemia em 2019. Ele destaca que a diferença no número de dias úteis em março (23 dias) em comparação com fevereiro (18 dias) e o baixo resultado das vendas do primeiro trimestre do ano passado potencializaram o crescimento.

Cenário é desafiador, diz presidente da Fenabrave

Andreta Jr. ainda menciona que o setor enfrenta um cenário desafiador em 2023, com alto endividamento das famílias, aumento da inadimplência, além do aumento de juros e seletividade de crédito das instituições financeiras, que restringem a demanda do consumidor.

No segmento de automóveis e comerciais leves, foram emplacadas 436.802 unidades no trimestre, uma elevação de 16,6%. Em março, o número de vendas foi de 186.583, um aumento de 38,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior e de 55,7% em relação a fevereiro.

Já no grupo de ônibus e caminhões, foram emplacadas 38.824 unidades, um aumento de 12,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em março, o número foi de 12.326 unidades, com uma elevação de 3,84% em relação ao mesmo mês de 2022 e um aumento de 21,6% em relação a fevereiro.