Mecânico usa carro de cliente para ir a motel, dá calote e causa acidente

Um mecânico de 24 anos foi preso, na quarta-feira (1°), em Goiânia (GO), após usar o carro de um dos clientes para ir a um motel e provocar uma série de prejuízos, incluindo um acidente de trânsito.

A Polícia Civil informou que ele teria feito várias viagens intermunicipais, após o cliente confiar o veículo a ele para consertá-lo. O carro passou mais de 50 dias com o mecânico.

De acordo com a corporação, o homem usou o carro da vítima para ir a um motel, mas saiu do estabelecimento sem pagar. Como a placa do veículo foi identificada no local, a dona do motel entrou em contato com o proprietário do veículo para cobrar os valores devidos.

O suspeito também atropelou duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Uma das vítimas ficou em estado grave e precisou de internação hospitalar. Além disso, o mecânico também chegou a deixar uma das rodas do veículo como penhora em razão do não pagamento de um abastecimento feito em um posto de combustível.

A polícia afirmou que, embora a vítima tenha repassado várias quantias a título de compra de novas peças, nenhuma delas foi instalada pelo mecânico, que chegou a retirar peças do carro, além de não devolvê-lo.

O veículo e algumas peças foram recuperadas pela corporação. A polícia segue investigando o caso e possíveis outras vítimas do mecânico.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)