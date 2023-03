Adolescentes têm roubo frustrado após não conseguir dirigir carro com câmbio manual

Dois adolescentes foram apreendidos após uma tentativa de roubo frustrado a um carro, em um posto de gasolina em Germantown, nos Estados Unidos (EUA), no último dia 25 de março. A dupla não conseguiu fugir, pois o veículo tinha o câmbio manual.

Segundo informações do Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, o proprietário do carro estava abastecendo quando foi abordado pelos adolescentes, de 16 e 17 anos.

A vítima afirmou que foi obrigada a se retirar do veículo pelos dois jovens. Eles exigiram as chaves e, quando o motorista as entregou, os criminosos entraram no carro.

No entanto, o plano da dupla deu errado quando descobriram que o carro não era automático.

"A investigação dos detetives determinou que a vítima adulta terminou de abastecer e tentou entrar em seu carro quando observou os jovens correndo em sua direção. Os jovens forçaram uma porta, agarraram a vítima e exigiram suas chaves. A vítima atendeu às exigências dos menores. Os jovens entraram no carro e tentaram fugir. Incapazes de dirigir carro com transmissão manual, os jovens saíram do veículo e fugiram do local a pé", disse a polícia em nota oficial.

A polícia foi ao local e conseguiu capturar os adolescentes. Ambos os suspeitos foram indiciados ​​como adultos, com uma acusação de roubo de carro e outra de conspiração para roubo de carro. Eles agora estão presos sem fiança.

De acordo com a "CarMax", grande varejista de veículos usados, 96% dos norte-americanos dirigem automáticos, o que significa que grande parte dos americanos não tem ideia de como usar uma embreagem.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)