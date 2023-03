PM da Rotam mata dois suspeitos durante tentativa de assalto em lava-rápido de São Brás

Uma tentativa de assalto, no final da manhã desta terça-feira (28), terminou com a morte de dois suspeitos, não identificados, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo a Polícia Militar, um agente da corporação à paisana, que faz parte do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), estava em um lava-rápido, localizado na travessa 9 de Janeiro com a avenida Gentil Bittencourt, quando os suspeitos tentaram assaltar o lugar.

O militar estava armado e reagiu. A dupla morreu no local do crime. Não há detalhes sobre o estado de saúde do policial ou registro de outros feridos. A motocicleta utilizada pelos suspeitos foi apreendida e levada à Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que um dos mortos, estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a intervenção policial para as polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.