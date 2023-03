Polícia Militar cria grupamento de ronda escolar em Castanhal

Iniciou nesta quarta-feira, 22, o policiamento ostensivo e preventivo nas escolas municipais e estaduais de Castanhal, região nordeste do estado. As rodas escolares serão realizadas em todos os três turnos de funcionamento das escolas públicas por uma guarnição formada por uma viatura e dois policiais.

De acordo com informações do coronel Francisco Galhardo, Comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, a iniciativa partiu após uma reunião da PM com as respectivas diretoras de ensino, após a escola estadual Georgina Nascimento, localizada no bairro do Milagre, ter sido alvo de assaltantes no final da manhã do dia 15 de março.

“A situação que motivou a criação do grupamento específico para rondas escolares foi um assalto ocorrido na escola Georgina Nascimento. Os servidores foram surpreendidos por bandidos armados e tiveram seus pertences como bolsas, celulares roubados. Os acusados foram capturados”, contou o coronel Francisco Galhardo.

Anteriormente a criação da guarnição de ronda escolar, o policiamento era feito pelas equipes de policiais do bairro onde as escolas estão localizadas. “A PM já fazia o policiamento escolar, mas era com a viatura do bairro que tinha tanto a demanda do local quanto das escolas. E esta guarnição agora será destinada apenas para o policiamento escolar”, explicou o comandante do 5º BPM.

VEJA MAIS

Aplicativo

O comandante do Batalhão explica que serão criados grupos de whatsapp formados por policiais e gestores das escolas para facilitar a comunicação. “Estamos criando grupos de Whatsapp, um com os gestores do estado e outro com gestores do município para que a gente também possa ter um acionamento por meio do aplicativo. Também tem a possibilidade de acionamento da guarnição por meio do nosso número 190”, disse o coronel Francisco Galhardo.

A situação que motivou a criação do grupamento específico para rodas escolares foi um assalto ocorrido na escola estadual Georgina Nascimento, localizada no bairro do