Menino de 8 anos é baleado na cabeça durante tentativa de assalto

Um menino de 8 anos foi vítima de uma tentativa de assalto e acabou sendo baleado na cabeça, na tarde desta quarta-feira (29), enquanto caminhava pela Rua Odemis, no bairro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O garoto foi socorrido e levado ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante o ocorrido, um homem de 35 anos estava fazendo entregas na região em uma Fiat/Fiorino branca, acompanhado por um homem de 40 anos em uma moto Honda/CG preta que fazia a escolta da carga.

Dois homens anunciaram o assalto ao motorista do carro e tentaram fugir com a carga. Entretanto, os assaltantes perceberam a escolta e dispararam um tiro, atingindo o menino.

Os criminosos, que não foram identificados até o momento, deixaram o veículo e as mercadorias no local e fugiram. O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial, situado no Jardim Taboão, que requisitou perícia para investigar o ocorrido.