Menino de oito anos é morto com disparo acidental ao manusear arma do pai

Um menino de oito anos, filho de um subtenente da Polícia Militar, morreu, nesta terça-feira (21), após receber um disparo acidental na cabeça enquanto manuseava a arma de fogo do pai, na cidade de Mascote, na Bahia.

As informações preliminares indicam que a criança teve acesso à pistola, de calibre 40, após encontrá-la na parte superior do guarda-roupa do quarto dos pais, enquanto a família jantava em outro cômodo.

Após o disparo, o menino foi socorrido e levado para o Hospital Manoel Novaes, em Itabuna, mas já chegou ao local sem vida.

Inicialmente, ele havia sido levado para uma unidade de saúde da cidade e para outro hospital, que não tinha infraestrutura para prestar apoio ao quadro grave do paciente.

O pai e outras testemunhas devem prestar depoimento à Polícia Civil, que investiga o caso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)