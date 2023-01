Pai é preso após câmera de segurança do vizinho flagrar menino brincando com arma; veja o vídeo

Um pai foi preso sob acusação de negligência após a câmera de segurança do vizinho flagrar o filho dele manuseando uma arma de fogo, em Beech Grove, Indiana, nos Estados Unidos. O vídeo foi ao ar no programa “On Patrol: Live”, no último sábado (14). Com informações da CNN.

Os policiais da cidade foram acionados após o vizinho ligar para a emergência afirmando que testemunhou, junto com o filho, que a criança estava sozinha no corredor do lado de fora da casa e segurava uma arma, apontando para eles.

"Eu não tenho arma"

Quando os policiais chegaram, Shane Osborne alegou que não tinha arma. “Eu não tenho arma, nunca trouxe uma arma para esta casa, se houver, é do meu primo”, ressaltou o homem quando os agentes entraram em seu apartamento.

VEJA MAIS

A polícia fez uma busca no local, encontrando o artefato embaixo de uma televisão na sala de estar. Segundo relatório policial obtido pela WTHR, a arma de 9mm tinha 15 cartuchos no carregador, mas nenhum cartucho na câmara da arma. Não está claro se é a mesma arma vista nas imagens da câmera do vizinho, mas um dos policiais no local informou que é uma “Smith & Wesson SD9mm”.

Provas suficientes para prisão

Um policial explicou, depois de falar com os promotores de plantão, que havia o suficiente para uma prisão “por negligência infantil”, já que havia uma arma de fogo carregada no apartamento. “Isso é crime”, disse.

O prefeito de Beech Grove, Dennis Buckley, divulgou um comunicado à WTHR dizendo que estava “mortificado” com o incidente.

“Como todos vocês, estou mortificado com o que aconteceu e muito agradecido por ninguém ter se machucado, especialmente a criança. Agradeço a ação rápida tomada pelo Departamento de Polícia de Beech Grove para proteger a criança e lidar com a arma em questão”, pontuou.

Estava previsto que Osborne comparecesse ao tribunal na tarde de terça-feira (17), de acordo com a WTHR.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)