Feirão do Imposto: veja quando comprar diversos produtos sem imposto em Belém

Entre os dias 26 e 31 de maio, Belém sediará mais uma edição do Feirão do Imposto, campanha nacional que visa a conscientizar a população sobre a elevada carga tributária brasileira. Na 18ª edição, o evento traz o tema “- siglas, + impostos? No final, a conta é sua” e promoverá ações educativas e vendas simbólicas de produtos sem impostos em diversos pontos da Região Metropolitana.

Coordenada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP) em parceria com a Confederação Nacional de Jovens Empresários (Conaje), a mobilização oferece uma oportunidade concreta para que os consumidores visualizem, na prática, o quanto pagam em tributos embutidos nos preços dos produtos e serviços.

A abertura oficial será no dia 27 de maio, com um coquetel voltado para lojistas, parceiros e apoiadores. Já o Dia D, principal momento da campanha, ocorre em 31 de maio, com a comercialização de itens como gasolina, gás de cozinha e cerveja sem a incidência de impostos. A data será marcada também por exposições interativas e atividades educativas em pontos estratégicos da cidade.

Além de consumidores, o Feirão convida lojistas e empresários a aderirem à campanha, associando suas marcas a uma causa social de relevância nacional. As empresas participantes se destacam como apoiadoras da educação fiscal e da transparência tributária, ao mesmo tempo em que ganham visibilidade e fortalecem sua imagem institucional.

A adesão pode ser feita por meio de três ações. A primeira: venda de produtos com descontos equivalentes à retirada dos impostos. A segunda: divulgação clara do valor dos tributos embutidos nos preços. A terceira: participação em ações promocionais e educativas em centros comerciais e shoppings.

Desde a criação, o Feirão do Imposto já impactou milhões de brasileiros, promovendo o debate sobre justiça tributária. A expectativa para 2025 é ampliar esse alcance com a adesão de novos parceiros e o engajamento cada vez maior da sociedade.