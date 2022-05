Venda de celular, gasolina e outros produtos sem impostos começa amanhã em Belém; veja programação

A 19ª edição do Feirão do Imposto será lançada nesta quarta-feira (25), em Belém, com ações de impacto social a partir da venda de diversos produtos sem impostos, até o próximo domingo (29). Neste ano, o evento conta com 80 grupos empresariais e 250 estabelecimentos parceiros na Região Metropolitana de Belém, mas o número pode aumentar, já que ainda é possível aderir à programação.

Coordenador do Feirão, o advogado Fernando Oliveira, diretor do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP), explica que o evento é voltado à conscientização social, tendo como principal objetivo passar para a população a noção da carga tributária que incide sobre produtos e serviços.

VEJA MAIS

“O Feirão tem três linhas de atuação: a linha institucional, na qual são apresentados pleitos de melhoria na legislação tributária, são ainda promovidas palestras sobre o tema e as ações de impacto social, que são os descontos que simulam para o consumidor final quanto seria o valor de determinado produto se não tivesse a incidência de tributação”.

Lojas de ruas, lojas de shoppings, corretoras de seguros, posto de combustível e restaurantes participam da programação.

Nos quatro primeiros meses deste ano, cerca de um trilhão de reais foram pagos pelos contribuintes, no Brasil, aos cofres públicos, a partir de impostos. O Feirão do Imposto é um evento nacional, idealizado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários, que começou em 2002 em Joinville, Santa Catarina. Hoje, 16 estados promovem o Feirão. No Pará, a organização é do Conjove, da ACP.

Para o evento deste ano, está sendo abordada a atemática do Simples Nacional em celebração aos 20 anos de Feirão do Imposto. O regime simplifica as obrigações tributárias acessórias, ou seja, é menos burocrático, e unifica todos os impostos incidentes sobre a empresa em uma única alíquota (percentual). A alíquota é definida pelo patamar de faturamento da empresa, sendo que quanto maior for o faturamento maior será a alíquota.

“O que a gente percebeu é que durante a pandemia houve uma inflação muito forte, as coisas ficam mais caras e o microempreendedor aumenta o preço dele porque está comprando mais caro o produto que usa na atividade dele. Além disso, energia elétrica, combustível, tudo aumentou, e o empreendedor sofreu essa pressão. Ele aumenta o preço dele, sem aumentar a margem de lucro. Mas o faturamento cresce e, com isso, aumenta a tributação dele, sem esse empreendedor estar tendo mais lucro. Isso prejudica as micro e pequenas empresas. Então, a gente está gerando uma carta de intenções que será apresentada aos nossos representantes, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Essa carta representa as intenções dos jovens empresários e segmento empresarial como um todo, para que a gente tenha um ambiente de negócios favoráveis ao pequeno empreendedor”, observa Fernando Oliveira.

Programação

No primeiro dia do evento, haverá a venda de chopp sem imposto na Cerveja Cabôca, a partir das 19h.

Do dia 25 a 29, será oferecido seguro residencial sem imposto em diversas corretoras de seguro associadas ao Sindicato dos Corretores das Empresas Corretoras de Seguro, Capitalização e Previdência Privada no Estado do Pará (Sincor/PA).

Na quinta-feira (26), será realizada a palestra “Tributação no pós-pandemia: A inflação e o Simples Nacional”, às 19h, no Cesupa. A partir das 8h de sexta-feira (27), haverá visita empresarial aos shoppings participantes. No mesmo dia, restaurantes filiados à Abrasel vão oferecer refeições sem impostos.

Um dos momento mais aguardados do evento está programado para sábado (28), com a venda de gasolina comum, gás de cozinha e cerveja sem imposto, no posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral.

Durante toda a programação, diversas lojas da Região Metropolitana de Belém vão participar da ação, com a venda de produtos em tributos.

Veja a lista com algumas das lojas participantes

TACO - Shopping Bosque Grão Pará

OUTLET LINGERIE - Shopping Pátio Belém

YAMCOL MODAS - Loja de rua

KATTLEYA CASTANHEIRA - Parque Shopping

KATTLEYA - Shopping Bosque Grão Pará

KATTLEYA - Shopping Boulevard

KATTLEYA - Shopping Pátio Belém

KATTLEYA - Parque Shopping

Adega das Onze - Loja de rua

Adega da Benjamin - Loja de rua

Superga Belém - Shopping Boulevard

TACO - Loja de rua

TACO - Parque Shopping Belém

Sweet by Bebel Lima - Loja de rua

PÃO COM ARTE - Shopping Pátio Belém

Castilla Idiomas Almirante Barroso - Loja de rua

Gislar - Loja de rua

Casa João e maria - Loja de rua

TACO - Shopping Pátio Belém

Lavida és rica - Shopping Boulevard, Shopping Pátio Belém

VICTOR HUGO - Shopping Bosque Grão Pará

VICTOR HUGO - Shopping Boulevard

TACO - Shopping Castanheira

TACO - Shopping Boulevard

Vox2you - Belem Umarizal - Loja de rua

Posto Dallas - Unidade P. A. Cabral - Loja de rua

Aspeb Corr - Loja de rua

Macedo Braga Corretora de Seguros - Loja de rua

Esteves corretora - Loja de rua

Tech bentes - Shopping Pátio Belém

WIG SEGUROS - Loja de rua

Sol Informática - Shopping Pátio Belém

Nossa Corretora de Seguros - Loja de rua

Nicole Mello Acessorios - Shopping Boulevard

Depyl Action - Shopping Pátio Belém, Minha loja é de rua

Sol tecnologia - Shopping Bosque Grão Pará

JURUNENSE HOME CENTER - Loja de rua

LOBO - Shopping Bosque Grão Pará

Rommanel - Shopping Bosque Grão Pará

Rommanel - Shopping Pátio Belém

Lobo Paysandu Castanhal - Loja de rua

Lobo Curuzu - Loja de rua

Magazan - Shopping Castanheira, Loja de rua

Lobo Sede - Loja de rua

Shake burger - Somente no delivery e eventos

HASEGAWA Salão de beleza - Parque Shopping Belém

Santé saudavel - Loja de rua

Dr Premier - Shopping Castanheira

Sortidão importados - Shopping Metrópole

Rommanel - Shopping Boulevard

Ana bolsas - Shopping Castanheira

Yes cosmetics - Shopping Pátio Belém

OTICAS DINIZ - Shopping Castanheira

INDIVIDUAL - Shopping Castanheira

Azuerc - Shopping Pátio Belém

I Am Store - Loja de rua

Comercial Arthur Bernardes - Loja de rua

Varejão do Cimento - Loja de rua

RESTAURANTE FAMIGLIA DTALIA - Shopping Boulevard

OVEREND - Shopping Pátio Belém

Rommanel - Shopping Metrópole

Lari’s - Shopping Pátio Belém, Fica em Macapá a 2a loja

Margarida Chick - Shopping Pátio Belém

Hadelasso - Shopping Pátio Belém

Sestini - Shopping Pátio Belém

Vitalli estética facial e corporal - Shopping Pátio Belém

SHOPPING DA SAÚDE - Loja de rua

Le Postiche - Shopping Pátio Belém

Le Postiche - Shopping Boulevard

AGUA DE CHEIRO - Shopping Metrópole

Avatim - Shopping Pátio Belém

Avatim - Shopping Boulevard

Óticas Carol Metrópole - Shopping Metrópole

LOJA LOBO - Shopping Castanheira

ELIETE ALMEIDA - Shopping Boulevard

ELIETE ALMEIDA - Shopping Pátio Belém

ELIETE ALMEIDA - Parque Shopping Belém

OligoFlora Unidade -Belém - Loja de rua

CELULAR EXPRESS - Shopping Pátio Belém, Shopping Castanheira, Shopping Metrópole

CHIC LOLO - Shopping Castanheira