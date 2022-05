Veja onde comprar cerveja, celular, gasolina, gás e outros produtos ‘sem impostos’ em Belém

A 19ª edição do Feirão do Imposto começa nesta quarta-feira (25), na Região Metropolitana de Belém, com a venda de cerveja ‘sem imposto’, na Cervejaria Cabôca, a partir das 19h. Porém, até domingo (29), vários outros produtos e serviços, como cursos, celulares, almoço, gás de cozinha e gasolina serão comercializadas com descontos que simulam qual seria o preço final sem a cobrança de tributos.

De acordo com o Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP), que promove o evento no Estado, a ação conta com 250 estabelecimentos comerciais parceiros, além de 80 grupos empresariais.

Programação

No primeiro dia do evento, haverá a venda de chopp sem imposto na Cerveja Cabôca, a partir das 19h.

Do dia 25 a 29, será oferecido seguro residencial sem imposto em diversas corretoras de seguro associadas ao Sindicato dos Corretores das Empresas Corretoras de Seguro, Capitalização e Previdência Privada no Estado do Pará (Sincor/PA).

Na quinta-feira (26), será realizada a palestra “Tributação no pós-pandemia: A inflação e o Simples Nacional”, às 19h, no Cesupa. A partir das 8h de sexta-feira (27), haverá visita empresarial aos shoppings participantes. No mesmo dia, restaurantes filiados à Abrasel vão oferecer refeições sem impostos.

Um dos momento mais aguardados do evento está programado para sábado (28), com a venda de gasolina comum, gás de cozinha e cerveja sem imposto, no posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral.

Durante toda a programação, diversas lojas da Região Metropolitana de Belém vão participar da ação, com a venda de produtos em tributos.

Veja a lista com algumas das lojas confirmadas

TACO - Shopping Bosque Grão Pará

OUTLET LINGERIE - Shopping Pátio Belém

YAMCOL MODAS - Loja de rua

KATTLEYA CASTANHEIRA - Parque Shopping

KATTLEYA - Shopping Bosque Grão Pará

KATTLEYA - Shopping Boulevard

KATTLEYA - Shopping Pátio Belém

KATTLEYA - Parque Shopping

Adega das Onze - Loja de rua

Adega da Benjamin - Loja de rua

Superga Belém - Shopping Boulevard

