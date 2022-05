Belém terá combustível, gás de cozinha, celular e outros produtos sem imposto; saiba onde comprar

Será lançado no dia 25 de maio, em Belém, a 19ª edição do Feirão do Imposto, que neste ano abordará o tema Simples Nacional: uma modalidade de tributação que favorece as micro e pequenas empresas. Do dia 25 até o dia 29, serão realizadas ações de impactos sociais, com a venda de produtos sem impostos.

No dia 27, por exemplo, haverá o Happy Hour sem tributos e, no dia seguinte, o almoço nas mesmas condições, mas os locais ainda serão definidos. Lojas de ruas e shoppings também devem participar com a venda de produtos sem impostos dos dias 25 a 29.

No dia 28, o posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral, vai ofertar combustível sem tributo.

Também no dia 28, haverá venda de gás de cozinha e celulares nessa condição, mas os locais ainda não foram divulgados. No último dia da programação, 29 de maio, materiais de construção serão vendidos sem imposto.

Nos quatro primeiros meses deste ano, cerca de um trilhão de reais foram pagos pelos contribuintes, no Brasil, aos cofres públicos a partir de impostos.

O evento, que é uma iniciativa do Conselho de Jovens Empresários do Pará (Conjove), da Associação Comercial do Pará (ACP), traz a temática do Simples Nacional em celebração aos 20 anos de Feirão do Imposto. O regime simplifica as obrigações tributárias acessórias, ou seja, é menos burocrático, e unifica todos os impostos incidentes sobre a empresa em uma única alíquota (percentual). A alíquota é definida pelo patamar de faturamento da empresa, sendo que quanto maior for o faturamento maior será a alíquota.

De acordo com os organizadores, o objetivo do Feirão é o de alertar e informar a população através das várias ações. O Conjove reforça que nos últimos anos a inflação tem sido cada vez mais crescente, provocando redução do poder de compra do consumidor e, consequentemente, do consumo.

De acordo com a última atualização das tabelas do Simples Nacional, gerada em 2018, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA do IBGE), que mede a inflação oficial do país, no acumulado de janeiro/2018 até abril/2022, fechou em 28,46% - o que representa que o consumidor perdeu quase 30% do seu poder de compra.

Liderado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), o movimento terá programação em mais de 100 cidades brasileiras.

Em Belém, o evento contará ações de conscientização fiscal envolvendo palestras sobre a temática tributária, venda de produtos “sem imposto” e exposições nos shopping centers da Região Metropolitana.

O ponto alto do Feirão será no dia 28 de maio, quando ocorre o “Dia D”, oportunidade em que ocorre a tradicional venda de produtos “sem imposto”, com descontos que simulam a ausência de carga tributária no preço final dos produtos, com destaque especial a já tradicional venda de gasolina sem imposto.