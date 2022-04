Vai abastecer? Saiba como evitar explosão em posto de gasolina ao usar celular e fumar cigarro

É muito comum ver motoristas mexendo no celular no momento de abastecer o veículo. Mas, algo que parece tão inofensivo, pode, sim, provocar riscos de um incêndio nos pontos de combustíveis. Para evitar acidentes, saiba o que não se deve fazer dentro de um posto de gasolina na hora de abastecer o carro ou a moto:

VEJA MAIS

Por que usar telefone em posto de gasolina pode causar incêndios?

Nos postos, estão presentes além do oxigênio - vital para a vida humana-, a alta concentração de vapores de combustíveis, que estão “esperando” apenas uma fonte de calor para iniciar a reação química. E um simples celular pode, mesmo inofensivamente, oferecer essa fonte de “fagulha” necessariamente para causar a explosão.

O cliente deve desligar o celular ao entrar em um posto de combustível?

Não necessariamente. O ideal é apenas que o motorista deixe de usar o aparelho telefônico no momento em que o frentista estiver abastecendo o veículo.

Devo desligar o carro para abastecer?

Quando o combustível - um produto altamente inflamável- entra no tanque do veículo, o papel do motor é queimá-lo, transformando em energia por meio da combustão. Então, realizar o abastecimento com o carro ligado pode causar grandes riscos de explosão.

Porque não se deve fumar ao abastecer o carro?

Tanto o cigarro quanto o isqueiro, que produz fogo, são altamente inflamáveis quando estão perto de componentes como a gasolina, o álcool e etanol. O que pode causar uma explosão no estabalecimento.

O que evitar de fazer quando for abastecer o carro:

Desligar o motor do veículo e voltar a ligar somente depois de abastecer; Não usar o celular ou fazer ligações durante o abastecimento; Evitar de acender um cigarro ou usar o isqueiro quando for abastecer; Não faça manutenções durante o abastecimento, como “completar” a água do reservatório do para-brisas, porque pode causar explosões.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)