Etanol mais caro; entenda o que influencia a alta de preços

Com a alta do preço da gasolina, muitas pessoas vão atrás do etanol para abastecer o carro de uma forma mais barata. Mas, nem sempre isso compensa. Você sabe por que esse produto tem ficado mais caro?

Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontam que o preço do etanol vem subindo, apertando o bolso do consumidor que paga combustível. A média nacional no meio de abril foi de R$ 5,24 por litro do álcool, sendo que uma semana antes ficou em R$ 5,01.

Por que o etanol está mais caro?

Geralmente iniciando em abril, a safra de cana-de-açúcar teve atrado neste mês, e pelo menor ritmo de produção, foi mais difícil para as distribuidoras encontrarem etanol disponível no mercado.

Além disso, a queda da safra de cana em 2021, por conta das secas e das geadas, também influenciou na alta do combustível, já que o clima impactou o desenvolvimento das plantas e a capacidade de converter essa espécie em açúcar.

Cenário de alta pode mudar

Mas, nem tudo está perdido. Especialistas acreditam que o etanol pode ficar mais barato a partir de maio, porque, ainda em abril, deve haver um aumento na oferta do combustível e uma estabilização do mercado.

E a procura pelo etanol também deve cair por ter deixado de ser vantajoso em relação à gasolina em muitos Estados.