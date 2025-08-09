Capa Jornal Amazônia
SuperNorte 2025 encerra com recorde de público e negócios, sorteio de carro e debate sobre a COP 30

Lançamentos e sorteio de carro marcam três dias de negócios no Hangar

Amanda Martins
fonte

Encontro do varejo no Norte do Brasil destaca sustentabilidade e relacionamento com clientes (Cristino Martins / O Liberal)

No início da noite deste sábado (9), foi encerrada a 26ª edição da Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte), realizada no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Durante três dias, o evento reuniu empresários, lideranças políticas e representantes do varejo paraense e de estados próximos, movimentando a cadeia do varejo alimentar e fomentando negócios no setor.

O encerramento manteve o ritmo intenso das feiras e, para impulsionar a realização de pedidos ainda durante o evento, será realizado o sorteio de um carro zero quilômetro entre visitantes que fecharam negócios na programação.

Este ano, a convenção adotou como tema estratégico “Negócios Sustentáveis: Tempo de Avançar com a COP 30”, em alusão à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será sediada na capital paraense em menos de 100 dias.

SuperNorte 2025 encerra com recorde de público e negócios, sorteio de carro e debate sobre a COP 30

Segundo o presidente da Associação Paraense de Supermercados (Aspas), Jorge Portugal, a expectativa inicial era movimentar cerca de R$ 75 milhões em negócios, com 69 expositores e público estimado em 30 mil visitantes. “Nós antecipamos a feira em dois meses por conta da preparação do Hangar para a COP 30, mas, ao contrário do que eu temia, tivemos um sucesso total, superando as expectativas tanto em negócios quanto em público”, afirmou.

Portugal destacou que, além da presença de grandes estandes, o evento contou com mais de 300 marcas e o Espaço Sebrae, que reuniu 36 pequenos empreendedores, incluindo representantes do Amapá e de Roraima. Ele ressaltou que, desde 2019, a feira adota um sistema de incentivo à realização de negócios, no qual pedidos feitos durante o evento concorrem ao sorteio de um carro. “O expositor quer uma feira de negócios. O relacionamento e o networking continuam, mas os pedidos feitos aqui são prioridade”, disse.

Entre as empresas participantes, a Ocrim, uma das maiores indústrias alimentícias do Norte do Brasil, apresentou lançamentos como a nova linha de biscoitos Ricosa, farinha para pizza de longa fermentação e farinha para pães congelados. O gerente geral, Rui Brandão, avaliou de forma positiva a participação. “Não estamos aqui apenas para vender, mas para fortalecer o relacionamento com os clientes, apresentar novidades e retribuir o apoio que recebemos durante o ano inteiro”, afirmou.

O executivo destacou ainda que a feira atrai consumidores e distribuidores de todo o estado e do interior. “Além dos lançamentos, é gratificante ver o reconhecimento dos clientes. Trabalhamos para manter a liderança no mercado paraense e eventos como este reforçam essa relação de parceria”, completou.

Programação extensa 

A abertura da SuperNorte 2025 foi realizada na última quinta-feira (7) e contou com a presença do governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. No mesmo dia, o ex-jogador e comentarista Diego Ribas abriu a convenção com uma apresentação sobre superação e liderança. No segundo dia, que ocorreu na sexta-feira (8), Thata Perrony abordou marketing e vendas, seguida de Rafael Haddad, que apresentou metodologia de gestão para supermercados.

 

economia

COP 30

SuperNorte 2025
Economia
