Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

SuperNorte 2025: evento deve gerar R$ 75 milhões e aposta em sustentabilidade para a COP 30

Com 69 expositores e expectativa de receber 30 mil visitantes, a convenção abre as portar nesta quinta (07) e antecipa debates sobre práticas sustentáveis e oportunidades de negócios no setor supermercadista antes da COP 30.

Gabi Gutierrez

A 26ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte) começa nesta quinta-feira, 7, com programação até sábado, 9 de agosto, em Belém, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. Neste ano, o evento traz o tema “Negócios sustentáveis: tempo de avançar com a COP 30” e reúne empresários, especialistas e empreendedores para debater práticas ambientais e fomentar o setor supermercadista e de autosserviço.

VEJA MAIS:

image Alimentos similares ganham espaço nos carrinhos de supermercado em Belém
Com aumento de preços, consumidores optam por versões mais baratas de leite condensado, creme de leite, requeijão e café


image Tarifaço: queda no preço da carne bovina no Pará é inevitável, mas deve demorar a chegar ao varejo
Com a iminência da taxação norte-americana sobre carne brasileira, o mercado paraense pode ter uma redução no preço da carne, mas representantes de setores ainda têm dúvidas sobre a chegada dessa queda no varejo local.


[[(standard.Article) Após alta em maio, varejo físico perde fôlego em junho com queda anual de 1,4%]]

Evento antecipado por causa da COP 30

Tradicionalmente realizado em outubro, mês do Círio de Nazaré, o encontro foi antecipado devido aos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), organizadora da convenção, a alteração não reduziu o interesse do público e expositores.

A expectativa é receber 30 mil visitantes e movimentar R$ 75 milhões em negócios. “Não existe um segmento específico que puxe os negócios. Todos os expositores da feira participam ativamente no setor supermercadista, seja com produtos, máquinas, tecnologia ou serviço”, afirmou o presidente da Aspas, Jorge Portugal.

Sustentabilidade como foco

Com a temática ambiental, a feira também vai apresentar soluções sustentáveis que já fazem parte do dia a dia de muitas empresas do setor. “Cada empresa supermercadista já implementa práticas sustentáveis, seja na gestão de estoques para evitar desperdícios e perdas, seja com a gestão de resíduos sólidos, logística reversa e até na arquitetura e gestão de pessoas. Na SuperNorte, temos um espaço gerenciado pela Composta Belém para coleta de reciclagem, numa ação pré-COP que antecipa o pátio de compostagem”, explicou Portugal.

O presidente da Aspas acredita que a COP 30 pode deixar um legado positivo para o setor. “Os hábitos da população estão mudando. É preciso que cada um colabore com o destino correto dos resíduos. Os supermercados já distribuem sacolas feitas de material orgânico, justamente para diminuir os impactos no meio ambiente”, completou.

Parcerias e negócios

O evento contará com 69 expositores e o Espaço Sebrae, que reunirá cerca de 20 micro e pequenos empreendedores locais. A parceria, segundo a Aspas, fortalece o setor e valoriza fornecedores regionais.

Palestras e programação

A abertura, no dia 7, será com o ex-jogador e comentarista esportivo Diego Ribas. No dia 8, os debates terão foco em gestão e marketing, com Thata Perrony e Rafael Haddad.

Serviço
SuperNorte 2025
7 a 9 de agosto
Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, Belém (PA)
18h às 23h (7 e 8/8) | 17h às 22h (9/8)
R$ 150,00 – pelo site ou no local

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SuperNorte 2025
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

Primeiro dia do evento foi marcado por homenagens, palestra e grande presença do público

07.08.25 22h37

tarifaço

Alckmin: Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça (12)

Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação

07.08.25 18h38

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

Programa de Gerenciamento de Benefícios

Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

07.08.25 13h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda