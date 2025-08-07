SuperNorte 2025: evento deve gerar R$ 75 milhões e aposta em sustentabilidade para a COP 30

A 26ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte) começa nesta quinta-feira, 7, com programação até sábado, 9 de agosto, em Belém, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. Neste ano, o evento traz o tema “Negócios sustentáveis: tempo de avançar com a COP 30” e reúne empresários, especialistas e empreendedores para debater práticas ambientais e fomentar o setor supermercadista e de autosserviço.



Evento antecipado por causa da COP 30

Tradicionalmente realizado em outubro, mês do Círio de Nazaré, o encontro foi antecipado devido aos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), organizadora da convenção, a alteração não reduziu o interesse do público e expositores.

A expectativa é receber 30 mil visitantes e movimentar R$ 75 milhões em negócios. “Não existe um segmento específico que puxe os negócios. Todos os expositores da feira participam ativamente no setor supermercadista, seja com produtos, máquinas, tecnologia ou serviço”, afirmou o presidente da Aspas, Jorge Portugal.

Sustentabilidade como foco

Com a temática ambiental, a feira também vai apresentar soluções sustentáveis que já fazem parte do dia a dia de muitas empresas do setor. “Cada empresa supermercadista já implementa práticas sustentáveis, seja na gestão de estoques para evitar desperdícios e perdas, seja com a gestão de resíduos sólidos, logística reversa e até na arquitetura e gestão de pessoas. Na SuperNorte, temos um espaço gerenciado pela Composta Belém para coleta de reciclagem, numa ação pré-COP que antecipa o pátio de compostagem”, explicou Portugal.

O presidente da Aspas acredita que a COP 30 pode deixar um legado positivo para o setor. “Os hábitos da população estão mudando. É preciso que cada um colabore com o destino correto dos resíduos. Os supermercados já distribuem sacolas feitas de material orgânico, justamente para diminuir os impactos no meio ambiente”, completou.

Parcerias e negócios

O evento contará com 69 expositores e o Espaço Sebrae, que reunirá cerca de 20 micro e pequenos empreendedores locais. A parceria, segundo a Aspas, fortalece o setor e valoriza fornecedores regionais.

Palestras e programação

A abertura, no dia 7, será com o ex-jogador e comentarista esportivo Diego Ribas. No dia 8, os debates terão foco em gestão e marketing, com Thata Perrony e Rafael Haddad.

Serviço

SuperNorte 2025

7 a 9 de agosto

Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, Belém (PA)

18h às 23h (7 e 8/8) | 17h às 22h (9/8)

R$ 150,00 – pelo site ou no local