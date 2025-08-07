SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

A 26ª edição da Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte) teve início nesta quinta-feira, 07, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O primeiro dia do evento reuniu empresários, lideranças políticas e representantes do setor varejista em torno de um tema atual e estratégico: “Negócios Sustentáveis: Tempo de Avançar com a COP 30”. O evento segue até sábado, 09, e espera movimentar cerca de R$ 75 milhões em negócios, com a presença de 69 expositores, e a expectativa de 30 mil visitantes ao longo dos três dias.

Organizada pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), a SuperNorte 2025 foi antecipada em dois meses devido à ocupação do Hangar pela Organização das Nações Unidas (ONU), em preparação para a COP 30. A mudança de calendário, no entanto, não afetou o sucesso do evento, como destaca o presidente da Aspas, Jorge Portugal. “Estamos na 26ª edição da Supernorte. As 25 anteriores sempre ocorreram na Semana do Círio, mas neste ano antecipamos por conta da preparação da cidade para a COP30. Ainda assim, a feira está um sucesso”, disse.

Segundo Jorge, o tema não poderia ser mais pertinente, já que “hoje, todos respiramos a COP30”. Ele afirmou que, embora os supermercados já tenham uma tradição de práticas sustentáveis, como reciclagem de papel, vidro e resíduos sólidos, este ano marca um aprofundamento dessa agenda.

Grande público esteve presente no primeiro dia do evento (Carmem Helena)

Durante a abertura, Portugal anunciou com exclusividade a participação da Aspas no projeto do 1º Pátio de Compostagem de Resíduos Orgânicos de Belém. A iniciativa, idealizada a partir de uma solicitação da COP e executada pela prefeitura com apoio do governo estadual e federal, será voltada a grandes geradores de resíduos, como estabelecimentos do setor alimentício.

“A compostagem diminui a destinação de lixo para o aterro sanitário e a emissão de gases de efeito estufa. Além disso, contribui para a regeneração do solo e o fortalecimento da agricultura familiar”, ressaltou o presidente da associação. Ele também afirmou que a operação deve iniciar em 15 de outubro.

Setor essencial e em expansão

Presente na cerimônia, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, exaltou a importância do setor para a economia paraense. Ele destacou que os supermercados empregam diretamente 75 mil pessoas no estado, além de outros 300 mil empregos indiretos. Para ele, a força do segmento vai muito além dos números.

“O supermercado hoje é um ponto de encontro das famílias, um espaço de convivência comunitária. Os supermercados do Pará são motivo de orgulho. São modernos, acolhedores e não deixam a desejar a nenhum outro estado do Brasil. Isso é fruto da visão de vanguarda dos empresários que investem em excelência”, afirmou.

Helder também fez questão de elogiar o protagonismo do Pará no cenário nacional, reforçando que o Estado está entre os três com maior crescimento econômico do Brasil, liderando também na geração de empregos com carteira assinada. Ele ressaltou que o atual momento de protagonismo, tanto nacional quanto internacional, “é uma conquista coletiva da sociedade paraense” e não deve ser atribuída a um único governo ou gestão.

Homenagens durante o evento

O palestrante que deu início a SuperNorte 2025 foi o ex-jogador de futebol e atual comentarista Diego Ribas, que ganhou destaque por jogar em times como o Flamengo e participar do elenco da Seleção Brasileira. Após sua fala, ocorreu a cerimônia de abertura, onde três autoridades paraenses foram homenageadas: governador Helder Barbalho, vice-governadora Hana Ghassan e o ex-vereador de Belém Nelson chaves.

Homenageados da noite (Carmem Helena)

A homenagem foi feita por causa da construção do Parque da Cidade, espaço que foi idealizado por Nelson em 1989, quando ele ainda era vereador do município. Helder e Hana também foram homenageados por darem cumprimento a ideia do antigo parlamentar. Atualmente, o espaço está em fase final de construção e, após isso, será utilizado como sede das discussões da COP 30.

Sebrae valoriza pequenos negócios

Outro destaque da feira é a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que trouxe um estande com mais de 300 metros quadrados e 36 expositores de pequeno porte, vindos do Pará, Amapá e Roraima. Esses empreendedores, já capacitados pela instituição, aproveitam a visibilidade da feira para consolidar ou prospectar parcerias com supermercados da região.

Segundo o diretor do Sebrae no Pará, Rubens Magno, o objetivo é mostrar que os pequenos negócios também têm espaço nas prateleiras dos grandes supermercados. “Esses empreendedores já foram preparados para estar aqui, para negociar. Além disso, estamos oferecendo atendimento a supermercadistas que querem entender como incluir produtos regionais em seus autosserviços. Queremos mostrar a força do pequeno negócio no varejo brasileiro”, explicou.

Rubens também destacou que a presença da instituição na feira é parte da preparação para a COP30, reforçando o compromisso da instituição com cadeias produtivas sustentáveis e com a valorização da economia amazônica.

Ocrim ganha destaque ao unir tradição e inovação

A Ocrim, uma das maiores indústrias alimentícias do Norte do Brasil, também marcou presença na SuperNorte com estande movimentado e ações de ativação em parceria com chefs renomados. Entre eles, Ronaldo Ayres, fundador do Centro Tecnológico de Desenvolvimento de Massas de Pizza (CTP), com sede em São Paulo. Ele esteve na feira apresentando suas pizzas junto ao estande da empresa.

“Estou aqui para mostrar que nós temos a melhor pizza do mundo. E também para chamar atenção sobre a crise de mão de obra no setor gastronômico. Precisamos que os jovens enxerguem as oportunidades que existem nesse mercado. A gastronomia pode ser um caminho profissional incrível”, declarou o chef, enquanto distribuía amostras ao público.

Empresa do ramo alimentício marca presença na SuperNorte 2025 (Carmem Helena)

Já o gerente geral da Ocrim, Rui Brandão, reforçou a importância de eventos como a SuperNorte para ampliar a visibilidade da marca e conectar com clientes estratégicos. “Esse é um momento grandioso. Podemos mostrar nossos produtos, destacar o quanto é importante investir nesse Estado, e reafirmar o nosso compromisso com a Amazônia. A Ocrim sempre esteve atenta à sustentabilidade. Temos os principais certificados do mercado, porque realmente nos preocupamos com o meio ambiente”, explicou.

Rui ressaltou ainda que a empresa é líder de mercado não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela confiança que construiu com o público ao longo dos anos. “Somos muito queridos, e isso é resultado de um trabalho responsável e contínuo”.

O evento seguirá até sábado com mais atrações e palestras de convidados ilustres, unificando o público e os negócios em um só viés: um olhar comercial mais atrelado á sustentabilidade e a preservação do planeta e do clima.