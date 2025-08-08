Sebrae fortalece presença na SuperNorte 2025 com foco em pequenos negócios sustentáveis

O Sebrae marca presença na 26ª edição da SuperNorte, maior evento supermercadista da Amazônia, que ocorre até sábado (09), no Hangar – Centro de Convenções, em Belém. Com o tema “Negócios Sustentáveis – Tempo de Avançar com a COP30”, a feira reforça o protagonismo da capital paraense no cenário de debates sobre desenvolvimento sustentável no ano da Conferência Climática da ONU no Brasil.

Em uma colaboração inédita, as unidades do Sebrae no Amapá, Pará e Roraima uniram forças para promover, em um espaço institucional, produtos de 36 pequenos negócios da Amazônia, potencializados pelo Programa Move +, executado pela instituição. A proposta do Espaço Sebrae é conectar fornecedores locais a redes de supermercados, estimulando a inserção desses produtos nas gôndolas do varejo regional e facilitando o networking dos empreendedores.

Durante os três dias de evento, o público pode visitar dois ambientes do Sebrae: um voltado à promoção de soluções e serviços para os pequenos negócios do setor supermercadista e outro destinado ao relacionamento com parceiros estratégicos. Há ainda uma ilha de degustação com curadoria de sabores regionais, além de baristas, drinks e experiências sensoriais que destacam insumos locais.

No espaço, os visitantes encontram produtos de seis pequenos negócios do estado do Amapá, 25 negócios do Pará e cinco negócios de Roraima. As marcas apresentam itens como objetos de artesanato, cachaças, chocolates, licores, polpas de frutas, temperos, vatapá instantâneo, pipoca gourmet, cosméticos e até detergentes e amaciantes, entre outros.

Diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno afirma que evento é uma das ações de apoio ao empreendedorismo amazônico (Divulgação/ Sebrae)

Para o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, a participação na Super Norte reforça a missão da instituição de apoiar o empreendedorismo de forma estratégica.

“Queremos garantir que os pequenos negócios da Amazônia ganhem espaço e reconhecimento nas prateleiras do varejo regional e nacional. Nossa atuação na Super Norte 2025 é também uma preparação para a COP30, momento em que o mundo estará voltado para Belém e para o potencial transformador da economia amazônica”, destaca.

A presença do Sebrae na SuperNorte 2025 integra as ações da instituição rumo à COP30, reforçando seu compromisso com o fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis e a valorização da economia amazônica. A expectativa é ampliar oportunidades de mercado para os empreendedores atendidos pelo Sebrae, fomentando inovação e sustentabilidade no setor supermercadista.

Marcas apresentam itens como objetos de artesanato, cachaças, chocolates, licores, polpas de frutas, temperos, vatapá instantâneo, pipoca gourmet, cosméticos e até detergentes e amaciantes, entre outros (Divulgação/ Sebrae)

De acordo com dados da Receita Federal, os pequenos negócios no segmento supermercadista, com predominância de produtos alimentícios, totalizam 38.932 empresas no estado, sendo 19.863 microempreendedores individuais, 15.133 microempresas e 3.279 empresas de pequeno porte.

A feira

A SuperNorte 2025 é organizada pela Associação Paraense de Supermercados (ASPAS) e conta com a participação de expositores, líderes do setor, especialistas e empresários de toda a Amazônia. A Feira deve reunir cerca de 30 mil visitantes nos três dias de evento e 69 expositores no total, com a expectativa de R$ 75 milhões em geração de negócios.

Sobre o Move +

O Programa Move + é uma iniciativa que visa impulsionar o crescimento das empresas por meio da atuação de Agentes de Mercado e consultores especializados em vendas. Esses consultores auxiliam as empresas a se aprimorarem comercialmente, identificando novas oportunidades de negócio e potenciais compradores, com o objetivo de aumentar o faturamento. O programa oferece suporte para que as empresas se qualifiquem para o mercado, incluindo ferramentas e abordagens de vendas, além de promover networking e troca de experiências.

Serviço: SuperNorte 2025

Data: Quinta-feira (07) a sábado (09)

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Horário: 18h às 23h (dias 7 e 8) e das 17h às 22h (dia 9)

Inscrição: R$150,00 – via site ou no local do evento