Marca de 6,8 milhões de turistas internacionais também impulsiona economia do Pará, diz ministro

O ministro do Turismo, o paraense Celso Sabino, afirmou em coletiva no Aeroporto Internacional de Belém, nesta quarta-feira (17), que o bom desempenho do setor também reflete no Pará, com geração de empregos diretos e indiretos. Segundo o Ministério do Turismo (MTur), o país recebeu 6,8 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e setembro deste ano. No estado, foram cerca de 18 mil visitantes internacionais, com expectativa de aumento até a realização da COP 30, entre 10 e 21 de novembro, em Belém.

O desempenho nacional já representa 98,5% da meta de 6,9 milhões prevista no Plano Nacional de Turismo (PNT). Sabino afirmou que a projeção é superar os números atuais até dezembro. “Hoje, superamos a marca de 6 milhões e 800 mil turistas internacionais no Brasil em um ano, mas ainda faltam três meses e meio para encerrar o ano. A nossa perspectiva é de chegarmos aos 10 milhões de turistas internacionais neste ano”, disse.

Turismo e geração de empregos no Brasil e no Pará

De acordo com Sabino, o crescimento pode ser percebido no aumento da movimentação em estradas federais, portos, voos e até no setor de locação de veículos. Ele destacou que “ao longo destes dois anos e meio, foram gerados, somente na atividade do turismo, mais de 520 mil novos empregos”.

O ministro também projetou que, com a marca de 10 milhões de visitantes estrangeiros, o Brasil deve se consolidar como o quarto país mais procurado no turismo nas Américas, atrás de Estados Unidos, Canadá e México. “A geração de emprego é o resultado mais imediato que a sociedade pode perceber com a pungência do turismo, uma oportunidade também para os empreendedores”, destacou.

Recepção de turista recorde em Belém

A celebração ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém Val-de-Cans, com a presença de parlamentares, representantes da concessionária do terminal e da TAP Portugal. O turista português Paulo Melo foi o passageiro simbólico que representou a marca atingida. Ele recebeu 150 mil milhas do programa de fidelidade da companhia aérea, presente anunciado pelo porta-voz Douglas Lima.

VEJA MAIS

Expectativa para a COP 30 em Belém

Sabino reforçou que a COP 30 será um marco para o turismo na capital paraense. A previsão é de que o evento receba 50 mil pessoas em novembro. “A meta de turistas internacionais significa muitos empregos gerados no setor, além de renda para quem investe e acredita no turismo. O principal motivo de comemoração é que o turista recorde foi recebido aqui no aeroporto de Belém”, disse.

Turista português fala sobre primeira visita ao Norte

Paulo Melo contou que já havia visitado outras regiões do Brasil, mas nunca a Amazônia. Ele afirmou que a falta de divulgação da região foi um dos motivos para adiar a viagem. “Escolhi Belém porque já estive em várias zonas do Brasil, mas esta área creio que não tem sido muito divulgada, mesmo em Portugal. E era uma falha que eu tinha. Já há alguns anos planejava vir, e setembro é a melhor época para visitar”, afirmou.