Ponte que vai ligar os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, está 90% concluída 

As obras da ponte estaiada que vai ligar os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, alcançaram 92% de conclusão. Na manhã desta segunda-feira (15), o governador Helder Barbalho realizou uma visita técnica ao canteiro e destacou a relevância da estrutura para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população, afirmando que a nova ponte permitirá reorganizar completamente o deslocamento entre os distritos.

“Isso nos permitirá criar uma nova estratégia de mobilidade para quem vive em Icoaraci, Outeiro e Belém, deixando a antiga ponte Enéas Pinheiro mais voltada para a área industrial e moradores do outro lado da ilha, enquanto a nova atenderá os principais adensamentos populacionais, onde há maior número de habitações, tanto em Icoaraci quanto em Outeiro”, disse o governador.

Helder Barbalho ressaltou ainda os diferenciais técnicos e sociais da obra. Por ser uma ponte estaiada, sustentada por cabos de aço, a estrutura contará com um amplo vão de navegação e terá ciclovia em toda sua extensão. “A ideia é aproximar as regiões, diminuir as distâncias e encurtar o tempo de deslocamento das pessoas, seja de carro, transporte coletivo ou bicicleta”, acrescentou.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destacou o impacto direto para a população. “Estamos em uma etapa muito importante, a mais visível, quando a ponte deixa de ser estrutura bruta para se tornar utilitária. Ela vai reduzir tempo de viagem, aumentar a mobilidade, beneficiar as comunidades de Icoaraci e Outeiro, fomentar comércio e turismo, além de garantir acesso mais rápido aos serviços de Belém. É uma obra que vai transformar o cotidiano de quem mora aqui”, afirmou.

Com 414 metros de extensão e 10,5 metros de largura, a ponte tem como principal desafio técnico o içamento de dois pares de aduelas metálicas que vão completar o tabuleiro — a pista por onde os veículos irão trafegar. Concluída essa etapa, as frentes de trabalho avançarão para a pavimentação e a sinalização, com aplicação de revestimento asfáltico para garantir segurança e conforto aos motoristas.

A expectativa da população é alta. A moradora de Outeiro, Maria das Graças, destacou que a ponte vai trazer praticidade. “Hoje, para ir ao mercado ou a uma consulta no centro de Belém, perco muito tempo. Quando estiver pronta, vai facilitar demais. Vai dar segurança e paz de espírito para a gente”, afirmou. O motorista Jairo Silva, que percorre diariamente o trajeto entre os distritos, também comemorou: “Com essa ponte pronta vou gastar menos combustível e tempo. Vai ficar muito mais tranquilo”.

Além da mobilidade, o projeto deve impulsionar o turismo, facilitando o acesso às praias de Outeiro, um dos destinos mais procurados na Grande Belém. A obra ainda gera 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, movimentando a economia local e beneficiando trabalhadores de diferentes setores.