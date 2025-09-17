Capa Jornal Amazônia
Preço do litro do açaí em Belém cai pelo 4º mês seguido, aponta Dieese-PA

Embora tenha registrado redução de preços nos últimos meses, no acumulado do ano, açaí registra alta acima da inflação

O Liberal
fonte

Litro do açaí do tipo médio está custando, em média, R$ 28,28 em Belém (Igor Mota / O Liberal)

Pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) mostram que, em agosto de 2025, o preço médio do litro do açaí comercializado em Belém voltou a cair. Esse foi o quarto mês consecutivo de redução no valor do produto consumido pelos paraenses.

De acordo com o levantamento, as quedas variaram entre 2% e mais de 4% no mês passado. Porém, no acumulado do ano (janeiro a agosto de 2025), os reajustes ainda são superiores à inflação, mantendo o litro de açaí mais caro que em 2024.

O Dieese/PA destaca que, em agosto de 2024, o litro do açaí médio custava em média R$ 17,46. Ao final do ano, em dezembro, o preço subiu para R$ 22,98. Em janeiro de 2025, o valor médio já era de R$ 26,02, chegando a R$ 29,11 em julho. No último levantamento, em agosto, houve recuo para R$ 28,28.

Trajetória de preços do açaí médio

Comparando agosto com o mês anterior, o litro do açaí médio apresentou queda de quase 3%. Ainda assim, o acumulado de 2025 mostra alta de 23,06%, enquanto em relação a agosto de 2024 o reajuste chega a quase 62%.

Preço do açaí grosso também recua

As pesquisas também acompanharam o valor do açaí grosso. Em agosto de 2024, o litro era vendido a R$ 26,83. Em dezembro, o preço médio passou para R$ 33,41 e em janeiro de 2025, para R$ 35,67. Em julho, atingiu R$ 41,08 e, no mês passado, caiu para R$ 39,33.

Segundo o DIEESE/PA, o produto registrou queda de 4,26% em agosto, mas ainda acumula alta de 17,72% neste ano e de 46,59% em relação ao mesmo período de 2024.

Diferença de preços entre feiras e supermercados

  • Litro do açaí médio: de R$ 18 a R$ 25 nas feiras; de R$ 26 a R$ 29,99 nos supermercados.
  • Litro do açaí grosso: de R$ 32 a R$ 48 nas feiras; de R$ 38 a R$ 41 nos supermercados.

Mesmo com as reduções, o açaí acumula reajustes muito acima da inflação, que ficou em torno de 3% entre janeiro e agosto de 2025, e 5% no comparativo anual (agosto de 2024 a agosto de 2025).

Nova lei beneficia produtores de açaí artesanal

Além da análise de preços, o setor ganhou um novo marco regulatório. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou, em 4 de setembro, a Lei nº 11.140/2025, de autoria do deputado Carlos Borado. A medida permite que pequenos produtores congelem o açaí logo após o batimento, em temperaturas entre -18°C e -25°C, com embalagens seladas e rotuladas. Antes, a legislação restringia o tempo de congelamento, dificultando a criação de estoques.

A lei também prevê a criação de um estoque regulador de polpa congelada, o que deve garantir a oferta durante a entressafra e pode ajudar a reduzir a pressão sobre os preços no futuro.

