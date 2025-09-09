Capa Jornal Amazônia
Semas inscreve para Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 31 vagas

Inscrições são online e gratuitas até o dia 11 de setembro

O Liberal
fonte

Interessados devem preencher o formulário online e anexar os documentos comprobatórios de escolaridade, experiência e qualificação (Divulgação / Semas)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará (Semas) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 2/2025, para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior em diversas áreas. Ao todo, são 31 vagas, com possibilidade de formação de cadastro reserva.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 3, deste mês, e prevê vagas para assistente ambiental – área Administrativa, com remuneração base de R$ 1.320,00, e para os cargos de analista ambiental, analista de gestão pública, analista de informática e analista de infraestrutura (engenharia civil), com remuneração de R$ 2.414,50, além de benefícios.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br. As vagas estão distribuídas em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure), localizados nos municípios de Altamira, Itaituba, Paragominas, Redenção e Santarém. A jornada de trabalho será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

De acordo com a secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias da Semas, Lília Reis, o processo seletivo deve “fortalecer a atuação da Semas em áreas estratégicas e garantir que as políticas ambientais cheguem com mais eficiência à população em todo o Pará”, afirmou ela.

Para se candidatar, é necessário preencher o formulário online e anexar os documentos comprobatórios de escolaridade, experiência e qualificação. Os contratos terão duração temporária, fundamentados na Lei Complementar nº 07/1991 e em legislações estaduais e federais pertinentes.

A gerente da Semas, Cinthia Coelho, ingressou por meio do PSS em 2023 e destaca a importância do processo seletivo como porta de entrada para novos profissionais e reforço às políticas ambientais da Semas.

“O PSS é uma via importante de ingresso no serviço público para quem ainda não conseguiu a tão sonhada vaga como concursado. Minha experiência foi bastante tranquila, com transparência da secretaria e celeridade até a contratação", afirmou Cinthia Coelho.

O PSS tem três etapas:
1ª fase: inscrição (habilitatória)
2ª fase: Análise documental e Curricular (eliminatória e classificatória)
3ª Entrevista pessoal (eliminatório e classificatório.

Palavras-chave

panorama

economia

pss semas
