LIDE Pará apresenta projetos e ações a deputados paraenses

Representantes do LIDE Pará - Grupo de Líderes Empresariais estiveram nesta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), onde foram recebidos pela Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio da casa de leis. Participaram da reunião o empresário Ronaldo Maiorana Jr., presidente do LIDE, o vice-presidente Roberto Xerfan Jr., e o CEO Gustavo Freitas.

Durante o encontro, eles apresentaram os projetos e ações do LIDE no Pará e deram detalhes do evento marcado para o dia 11 de junho, com o objetivo de fortalecer os laços entre o Pará e a China. No encontro, serão abordados temas que se destacam na relação entre os dois países, como agronegócio e a mineração, além de outros setores também importantes para o Estado, como a área da saúde.

No ano passado, a China comprou mais de US$ 100 bilhões em produtos brasileiros, respondendo por 30,7% de nossas exportações e 52% do superavit recorde da balança comercial brasileira no período. O país asiático também manteve a liderança como fornecedor de produtos manufaturados, com 22,1% das importações brasileiras.

“Esse diálogo (entre LIDE Pará e LIDE China) é fundamental, para abrir oportunidades de mais investimentos em outros setores na região”, declarou o deputado estadual Fábio Freitas (Republicanos), presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio da Alepa.

O LIDE foi fundado no Brasil em 2003, com o objetivo de reunir executivos dos mais variados setores de atuação para fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, além de defender os princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. Atualmente, o grupo de líderes empresariais está presente em cinco continentes e possui mais de vinte frentes de atuação. Ele conta também com unidades regionais e internacionais, com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.