'Sustentabilidade e tecnologia são pilares na relação Brasil-China', diz CEO do LIDE China

No próximo dia 11, o LIDE Pará e o LIDE China realizarão um evento dedicado aos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. Esse evento será uma oportunidade para refletir sobre a evolução dessa parceria e discutir novas perspectivas para o futuro. O relacionamento entre os dois países, formalmente iniciado em 1974, é marcado por uma cooperação intensa em diversas áreas, incluindo comércio, investimentos, tecnologia, cultura e educação.

Em entrevista ao O LIBERAL, o CEO do LIDE China, José Ricardo Luz Jr, disse que "China e Brasil tem uma relação de parceria, uma visão de longo prazo, de ganha-ganha e reciprocidade. Tanto é que a China reconhece o Brasil como um parceiro global abrangente" disse.

A China, atualmente, é o maior parceiro comercial do Brasil, absorvendo grande parte das exportações brasileiras, principalmente commodities como soja, minério de ferro e petróleo. Por outro lado, o Brasil importa uma vasta gama de produtos chineses, desde eletrônicos até maquinários industriais, o que demonstra a diversidade e a profundidade dessa parceria.

O evento organizado pelo LIDE China e LIDE Pará será uma plataforma para empresários, autoridades e especialistas discutirem temas cruciais para o futuro das relações bilaterais. Serão abordados tópicos como a expansão do comércio bilateral, investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica e sustentabilidade. "A sustentabilidade e tecnologia são pilares na relação Brasil-China, e isso tem tudo a ver com COP-30, tem tudo a ver com essa onda de ingresso de montadoras chinesas que estão trazendo veículos elétricos ao Brasil", relatou Ricardo.

Um dos pontos de destaque será a análise do impacto dos investimentos chineses no Brasil. Nos últimos anos, empresas chinesas têm investido significativamente em setores estratégicos no Brasil, como energia, infraestrutura e agronegócio. Esses investimentos não apenas geram empregos e impulsionam a economia local, mas também contribuem para o desenvolvimento tecnológico e a modernização de diversos setores.

"Hoje o Brasil oferece segurança alimentar e segurança energética à China, e isso tem gerado investimento direto chinês cada vez maior no Brasil na área de energia limpa. A gente tem visto muitas empresas chinesas investindo em energia solar e energia eólica e veículos elétricos, explorando cada vez mais as potências de cada Estado", completou.

A realização deste evento em parceria com o LIDE China é significativa, pois destaca o papel estratégico da região Norte do Brasil no contexto das relações bilaterais. O Pará, com sua vasta riqueza natural e potencial econômico, é uma porta de entrada importante para os investimentos e a cooperação sino-brasileira. Projetos em setores como mineração, agricultura e infraestrutura no estado do Pará têm atraído a atenção de investidores chineses, contribuindo para o desenvolvimento regional e a integração com o mercado global.

O Encontro LIDE Pará | LIDE China reforçará o compromisso de ambos os países em continuar fortalecendo seus laços econômicos, culturais e tecnológicos, promovendo um desenvolvimento mútuo e sustentável para as próximas décadas.