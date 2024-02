Lide Pará: grupo chega ao Estado e destaca desenvolvimento empresarial na região

O protagonismo e a proposta de desenvolvimento sustentável para o Pará aumentam as expectativas do grupo Lide, que inicia as operações no Estado, revelou o empresário e head global das unidades da organização Fábio Fernandes, natural de São Paulo, em entrevista ao Grupo Liberal.

“Quando você reúne empresários e empreendedores de alto nível, você consegue negócios de alto nível e um desenvolvimento local. Essa é a nossa proposta, reunir os líderes para ter um desenvolvimento local e, consequentemente, do nosso Brasil”, pontuou Fernandes.

Oportunidade para estreitar relações entre o empresariado do Norte e do Sul

O lançamento do Conselho Paraense do Lide ocorreu na segunda-feira, 29 de janeiro, em Belém, no Escritório Xerfan Advocacia. O CEO destaca que esta novidade é uma oportunidade para estreitar as relações entre o empresariado do Norte e do Sul do país.

Com a 30ª Conferência das Partes (COP 30) prevista para acontecer em Belém em novembro de 2025, a atenção nacional, e até internacional, estão voltadas para a capital paraense, o que favorece a entrada de investimentos para projetos no Estado.

“Trazer esse protagonismo para cá vai aumentar ainda mais a visibilidade do Estado. Mas precisamos entender a vocação do Pará, desde o turismo e outras frentes, e tentar dar visibilidade para as empresas daqui para ter uma troca com outros mercados”, declara Fábio.

Desenvolvimento na região

As ações do Lide no Estado serão encabeçadas pelos princípios de sustentabilidade, no entanto, o objetivo é que empresários de todos os setores econômicos sejam alcançados. Apesar das expectativas, Fábio Fernandes conta que não existe uma fórmula pronta a ser aplicada para todos os casos. O grupo parte da premissa de reunir os líderes e analisar as principais tendências e demandas em cada região.

“Aqui teremos muitas ações voltadas para a sustentabilidade, mas também logística, agronegócio, etc. Estamos entendendo o cenário através de um comitê. Viemos com um método pronto de reunir esses líderes, mas gostamos muito de ouvi-los, porque podem surgir tendências que a gente vai incorporando.”

Unidade do Pará é pioneira na Região Norte

Embora o Lide esteja presente em grande parte do território nacional, a unidade do Pará é pioneira na Região Norte, mas o head global adianta que o grupo já está em conversa com outros estados para expandir o alcance das operações.

A atuação no Norte é de extremo valor ao Lide, pois surge como uma chance de agrupar empresários que possuem metas semelhantes, não somente mercadológicas, mas também de responsabilidade social.

“Quando você tem o entendimento e empresários que querem deixar o seu legado e entender o contexto de cuidar do entorno, se preocupando com a sustentabilidade e os conceitos de ESG, acredito que todos ganham, não só no quesito de poluir menos ou evitar desperdícios, mas também no engajamento em causas nobres e sociais que são temas globais e reflete na sociedade como um todo. Temos que focar em desenvolver as empresas de forma sustentável, porque não adianta apenas tentar tirar o máximo que pode, mas tem que devolver”, conclui o empresário.

Grupo Lide

O Lide, uma organização fundada em 2003 em São Paulo e que rapidamente alcançou membros internacionais, tem como missão criar networking entre executivos dos mais variados setores para fortalecer a livre iniciativa e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Com uma presença global que abarca cinco continentes e mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo apresenta números pujantes: 20 anos de história, 15 unidades no exterior, 17 unidades no Brasil, 4 mil e 26 unidades de trabalho que abrangem desde infraestrutura até inovação.

Os empresários que fazem parte do Lide são envolvidos em eventos, atividades e iniciativas em vários formatos. A organização realizou missões na China, Suíça, além das previstas para Dubai e Riad, na Arábia Saudita.

Membros do Conselho Paraense do Lide

• Ronaldo Maiorana Jr - presidente do Lide Pará

• Roberto Xerfan Jr - vice-presidente do Lide Pará

• Ronaldo Maiorana - presidente de honra do Lide Pará e presidente do grupo Liberal

• Rose Maiorana - diretora comercial do grupo Liberal

• Gustavo Freitas - CEO do Lide Pará

• Carlos Saboya - empresário do setor financeiro e sócio da Blue Marina

• André Tavares - presidente da Ten Engenharia

• Claudio Batista - fundador da Jurunense

• Fatima Petrola - do ramo de eventos

• Rodrigo Aguilera - Grand Cru

• Gustavo Ishak - CEO da Mendes Ishak

• Frederico Bittar - fundador da Premazon

• Diogo Dias - Hospital Porto Dias

• Roger Aguilera - Tudo Conveniencia

• Leopoldo Couceiro - Quadra

• Milton Steagal - da BBF

• Rui Denardin - da Mônaco

• Carlos Xerfan - empresário