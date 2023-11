Empresários investem no Lide Pará em busca de debates e soluções com impacto social

Os empresários Ruy Denardin, Leopoldo Couceiro e Milton Steagall, que fazem parte de setores diversos e fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de nossa região, são os nomes que estão investindo no Lide Pará, com o intuito de debater, por meio das iniciativas multitemáticas do grupo, o futuro e trazer soluções que possam gerar impacto social positivo na sociedade. Conheça um pouco mais dos perfis dos mantenedores do Lide Pará:

Leopoldo Couceiro possui mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário e, portanto, é um dos grandes players do setor. Sua vasta expertise em desenvolvimento de projetos, gestão comercial e visão estratégica são fundamentais para o sucesso consolidado e mantido, de forma cada vez mais inovadora, da Quadra Engenharia, de onde é sócio e diretor. Sua construtora é a única da região Norte contemplada com o selo Great Place to Work, que certifica como excelente lugar para trabalhar.

Leopoldo Couceiro tem mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário (Divulgação)

Milton Steagall, empresário com mais de 30 anos de experiência no setor de biocombustíveis, é o CEO da BBF (Brasil Bio Fuels), fundada em 2008, com o propósito de recuperar áreas degradadas da Amazônia por meio do cultivo sustentável da palma e mudança da matriz energética da região Norte do Brasil por uma forma sustentável e limpa que substitui o uso do óleo diesel fóssil por biocombustíveis produzidos a partir de óleo de palma. Sua atuação consolidou o grupo como um modelo de negócio sustentável que gera impacto positivo para a sociedade e o meio ambiente, além de maior produtora de óleo de palma das Américas.

Rui Denardin tem mais de 30 anos de experiência no setor de veículos(Divulgação)

Rui Denardin, empresário com mais de 30 anos de experiência no setor de veículos, é o CEO do Grupo Mônaco, conglomerado de empresas que está no mercado há mais de 45 anos e hoje é uma das mais fortes e sólidas organizações do Brasil com atuação nas quatro regiões do país distribuindo caminhões, ônibus, motocicletas e automóveis e contribuindo assim para o transporte no Brasil e o desenvolvimento e crescimento do setor.