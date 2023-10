Lide vai debater pautas de interesse da Amazônia e do Brasil, diz Ronaldo Maiorana Jr.

O Lide - Grupo de Líderes Empresariais, fundado no Brasil em 2003 pelo ex-governador João Dória, tem se destacado como uma organização que promove a livre iniciativa, desenvolvimento econômico e social, bem como defende princípios éticos de governança tanto no setor público quanto no privado. Com presença em cinco continentes e uma rede de mais de duas dezenas de frentes de atuação, o Lide se tornou uma força global na busca da construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva em âmbito mundial.

No Pará, o Lide será presidido pelo empresário Ronaldo Maiorana Jr., que concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O Liberal, falando de suas expectativas. Ele afirma que o grupo, ao desembarcar no Estado, “cria mais pontes para o empresariado paraense dialogar com o Brasil”. Já o vice-presidente, o advogado Roberto Xerfan Jr., disse ter certeza de que “o Lide será o grande motor de diálogos econômicos e sociais no nosso Estado”. O Lide deve ser lançado oficialmente no Pará ainda no primeiro semestre de 2024.

O Lide é um defensor da governança corporativa, valorização do ser humano em todos os níveis, respeito ao meio ambiente e apoio a programas de responsabilidade social.

O objetivo do Lide é fortalecer a atuação do empresariado em prol de uma sociedade ética e desenvolvida. Com unidades regionais e internacionais, o grupo visa unir líderes empresariais de todo o mundo em uma missão comum de promover o crescimento econômico sustentável e a responsabilidade social. Isso não só beneficia as empresas envolvidas, mas também contribui para o bem-estar da sociedade como um todo.

O Lide Pará iniciará processo de abertura para filiados em breve, garantindo a todos os interessados a oportunidade de participar de eventos exclusivos e de relevância nacional.

Qual a importância do Lide para nosso estado?

Ronaldo Maiorana Jr.: O Lide existe há duas décadas no Brasil e é referência na esfera privada e pública pela qualidade dos seus eventos. Estamos trazendo a organização para o Pará porque ela irá promover debates em prol da livre iniciativa e progresso socioeconômico regional, e em soma, colaborará em tornar o nosso Estado um dos principais palcos para discussões de relevância nacional.

Como presidente, quais iniciativas considera prioritárias para atuação do Lide em nosso estado?

Belém sediará a COP-30 em 2025. O Brasil e o mundo estarão olhando para nós. O Lide vem para convidar o empresariado a debater as pautas que interessam à Amazônia e ao Brasil, junto ao setor público.

Como empresário, como enxerga as vantagens de um empresário estar dentro do Lide?

O Lide é uma organização grandiosa, com reputação no mercado e que cria mais pontes para o empresariado paraense dialogar com o Brasil. É, certamente, uma oportunidade única de potencializar a nossa atuação.

Roberto Xerfan Jr. destaca força do grupo de empresários no Pará

Advogado Roberto Xerfan Jr (Divulgação)

Na vice-presidência do Lide estará o advogado Roberto Xerfan Jr., que abriu as portas do seu escritório para conversar sobre a organização e o convite recebido. Xervan afirma que “ainda no primeiro semestre de 2024, teremos o lançamento oficial do Lide Pará”.

Como foi o convite para você assumir a vice-presidência do Lide PARÁ?

Roberto Xerfan Jr.: O convite partiu do nosso presidente Executivo, Ronaldo Maiorana Jr, e muito me honrou fazer parte da organização. Sempre fui a favor de inserir cada vez mais o Pará neste mercado, e tenho certeza de que o Lide será o grande motor de diálogos econômicos e sociais no nosso Estado.

Você já conhecia o Lide antes desse convite?

Sim, o Lide é uma instituição associativa que já existe há 20 anos, tendo unidades espalhadas pelo Brasil e ao redor do mundo, com mais de 3.000 executivos conectados. É uma fórmula de sucesso e em plena atividade, com nomes renomados do setor público e privado que fortalecem a livre iniciativa através de debates de relevância nacional.

Qual sua expectativa e quando oficialmente teremos o Lide em nossa capital?

Tenho certeza de que o Lide vai fortalecer a iniciativa privada no nosso Estado, pois insere o Pará no principal circuito de negócios do Brasil. Ainda estamos formando o nosso Comitê do Lide com nomes respeitados e de relevância nacional para nos ajudar na missão. Em breve, ainda no primeiro semestre de 2024, teremos o lançamento oficial do Lide Pará.