Fórum Empresarial LIDE destaca agronegócio sustentável na região Amazônica

A nova realidade do agro brasileiro precisa incluir o agronegócio sustentável na região amazônica. Esse tema deve pautar as discussões, entre outros assuntos, do 22º Fórum Empresarial LIDE, desta quarta-feira (28) até sexta-feira (30), no Rio de Janeiro (RJ).

O evento reúne autoridades públicas e empresários, a exemplo do CEO do Grupo BBF (Brasil BioFuels), Milton Steagall. Ele defende o agronegócio sustentável como premissa para a recuperação de áreas degradadas da floresta, “gerar empregos e o principal: manter a floresta em pé”, destaca.

Milton Steagall participará do Fórum Empresarial, como debatedor, no painel “A nova realidade do agronegócio brasileiro”, às 14h30, desta quinta-feira (29). O executivo destacará a importância do cultivo sustentável da palma de óleo, também conhecida como dendê, para o desenvolvimento da região amazônica.

Zoneamento Agroecológico aponta cultura do dendê propícia para áreas degradadas

A palma, de acordo com o executivo, é uma cultura excepcional para o agronegócio da região. Este cultivo, explicou Steagall, só pode ser feito em áreas da floresta que foram degradadas até 2007. São cerca de 31 milhões de hectares aptos ao plantio de acordo com o Zoneamento Agroecológico da Palma definido no decreto 7172 do governo federal de 2010.

O Zoneamento foi conduzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “Temos um verdadeiro “pré-sal verde”, visto que o óleo de palma é uma importante matéria prima para produção dos biocombustíveis de segunda geração e a palma possui produtividade 10x superior de tonelada de óleo por hectare quando comparada com a soja, que é amplamente utilizada na produção de biocombustíveis”, afirma Milton.

O Grupo BBF é o maior produtor de óleo de palma na América Latina e desde 2009 produz biodiesel a partir do óleo de palma para geração de energia renovável na Amazônia, atendendo mais de 140 mil moradores de localidades isoladas.

Novos biocombustíveis

A companhia desenvolve, a partir do óleo de palma, os inéditos biocombustíveis ‘Diesel Verde (HVO)’ e ‘Combustível Sustentável de Aviação (SAF)’, com previsão de comercializá-los a partir do ano de 2026 em parceria com a empresa Vibra Energia.

A Companhia tem mais de 75 mil hectares cultivados de palma e até 2026 quer adicionar mais 100 mil hectares adicionais, exclusivos para suprir a produção do HVO e do SAF. O CEO destaca os benefícios da cultura da palma de óleo.

“Uma planta tão rica que poderá contribuir para a retirada da situação de pobreza de milhares de amazônidas", argumentou Milton, enfatizando que esse cultivo não pode ser mecanizado. A BBF tem cerca de 6 mil colaboradores diretos e 18 mil empregos indiretos gerados, a partir do cultivo da palma.

A empresa argumenta que o cultivo da palma, além de recuperar áreas degradadas da floresta, mantém a floresta em pé, num ciclo virtuoso de preservação ambiental, geração de empregos e renda. As áreas de plantios do Grupo BBF estocam mais de 25 milhões de toneladas de carbono da floresta e a empresa possui mais de 60 mil hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).

“Com a iminência da COP 30 em Belém e os impactos da nova bioeconomia, demonstramos na prática que é possível desenvolver o agronegócio na região Amazônica de forma sustentável e mostra que a nova realidade do agro brasileiro precisa e deve incluir a Amazônia como agenda prioritária nas esferas públicas e privadas”, explica Steagall.

22º Fórum Empresarial LIDE

O Fórum Empresarial LIDE é reconhecido como um dos mais importantes encontros empresariais do Brasil, com legado de fomento da economia do país a partir da união estratégica entre os líderes participantes.