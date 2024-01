Lançamento do Lide Pará reúne grandes empresários e marca novo tempo na economia paraense

Na noite de segunda-feira (29), o Escritório Xerfan Advocacia, em Belém, foi palco de um evento marcante: o lançamento do Conselho Paraense do Lide (Grupo de Líderes Empresariais). Estiveram presentes empresários selecionados de diversos segmentos, que se reuniram para celebrar o que consideram ser um marco significativo para o desenvolvimento econômico e social do Pará, justamente num momento em que a Amazônia desperta maior interesse mundial.

O Lide, uma organização fundada em 2003 em São Paulo e que rapidamente alcançou membros internacionais, tem como missão criar networking entre executivos dos mais variados setores para fortalecer a livre iniciativa e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Com uma presença global que abarca cinco continentes e mais de duas dezenas de frentes de atuação, o grupo apresenta números pujantes: 20 anos de história, 15 unidades no exterior, 17 unidades no Brasil, 4 mil e 26 unidades de trabalho que abrangem desde infraestrutura até inovação.

No contexto paraense, o Lide chega em um momento crucial de crescimento e evidência do Estado, assumindo o papel de liderar discussões em prol do desenvolvimento regional e, especialmente, da Amazônia. Ronaldo Maiorana Jr, presidente do Lide Pará, enfatizou a importância desse marco, afirmando: "O Lide impulsiona os líderes e as suas organizações, fortalece a livre iniciativa e auxilia o desenvolvimento econômico. Líderes fortes criam um bom ecossistema de bem-estar social e progresso. No Pará, acreditamos que é a vez de nos tornarmos protagonistas na economia nacional, dando voz ativa a quem ajuda a desenvolver o estado", disse.

Ronaldo Maiorana Jr, presidente do Lide Pará, enfatizou a importância da iniciativa.

Helder Barbalho, governador do Pará, não esteve presente na noite lançamento, mas fez questão de enviar uma mensagem para festejar o Lide Pará, enfatizando a importância da coesão empresarial da região para o crescimento da economia paraense. “Quero parabenizar o querido Ronaldo Jr. por presidir o Lide Pará. Eu fico muito feliz de ver esse jovem talentoso podendo liderar tantos líderes e empresários que acreditam em nosso estado e que acreditam no Brasil. Festejo esse momento com a certeza de que a escolha do Ronaldo Jr. para o Lide Pará faz com que possamos estar articulando cada vez mais o fortalecimento do nosso estado e é dentro de nossa amizade que festejo ter participado dessa construção”, disse o governador.

Fábio Fernandes, CEO do Lide São Paulo, destacou a relevância do Lide como um nicho exclusivo, reunindo líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo, e ressaltou o potencial do Pará: "O Lide é um nicho muito pequeno, reúne líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo, focado nas lideranças. O grupo é pequeno perto de grandes associações, mas junta líderes, e quando você faz isso, saem coisas de altíssimo nível. O Pará vive um momento de ouro, com toda evidência, pujança das empresas, e o Lide chega para ouvir e trabalhar com os líderes paraenses. Estou muito feliz com o Lide no Pará", disse.

Representando a BBF, Fábio Pacheco ressaltou a experiência mundial que o Lide traz consigo e destacou a importância desse momento para o contexto energético: "A Lide chega com uma expertise mundial. No contexto paraense, temos uma COP que se aproxima, a BBF está inserida na transição energética que o mundo vive hoje e é muito bom gerar energia a partir de fontes renováveis, participar e se juntar a pessoas que vivem esse momento mundial".

Gustavo Freitas, enfatizou a ascensão notável que o Pará tem vivenciado em diversos aspectos e como o Lide se encaixa perfeitamente nesse cenário: "O Pará vive uma tremenda ascensão, cultural, gastronômica, econômica, e o Lide casa muito bem com esse momento, por ser uma organização presente no Brasil e no mundo inteiro. Ele chega justamente nesse momento em que somos protagonistas. Queremos trazer autoridades locais, nacionais, internacionais, para enriquecer o debate e fortalecer a economia paraense."

Com uma agenda robusta para o ano de 2024, abordando temas como turismo, infraestrutura, sustentabilidade e questões políticas em destaque, o Lide Pará promete ser um catalisador de mudanças e um fórum de discussão essencial para o desenvolvimento do Estado e da região amazônica.