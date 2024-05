LIDE Pará: Belém receberá evento que comemora 50 anos de relações com a China

Belém receberá encontro que conecta o Pará e a Embaixada da China. No dia11 de junho, o LIDE Pará, o LIDE China e a Embaixada da China se reúnem na capital paraense para abordar temas cruciais como o agronegócio e o setor empresarial.Com o Pará emergindo como uma potência no agronegócio e a realização da COP 30 em 2025, além da China desempenhando um papel influente no mercado global, a colaboração entre essas forças promete abrir portas para investimentos e parcerias estratégicas.

O evento proporcionará um espaço fundamental para a troca de ideias e experiências entre os participantes, com o objetivo de fortalecer laços comerciais e explorar novas fronteiras de negócios.

O vice-presidente do LIDE Pará, Roberto Xerfan Jr., fala sobre a importância do evento: "Este será o primeiro encontro realizado pelo LIDE no Pará, e abordará uma temática de extrema relevância, pois trata-se de um Estado vigoroso e seu principal parceiro comercial. Teremos autoridades públicas e privadas de diversos setores, tornando-o um evento exclusivo", afirmou.

Fundado no Brasil em 2003, o LIDE - Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos de diversos setores em prol do fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social, bem como da defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.

Sob a liderança do ex-governador de São Paulo, João Doria, o LIDE congrega mais de 1.600 empresas nacionais e multinacionais, representando 52% do PIB privado brasileiro. No Pará, o LIDE é presidido por Ronaldo Maiorana Jr. e Roberto Xerfan Jr.