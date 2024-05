VÍDEO: LIDE Pará mobiliza empresários para ampliar laços comerciais com a China

No dia 11 de junho, o LIDE Pará, grupo que reúne empresários paraenses de diversos segmentos e é o primeiro braço na Amazônia do grupo de líderes criado em 2003 pelo empresário e ex-governador de São Paulo, João Doria, realizará seu primeiro evento em Belém. Ao Grupo O Liberal, Roberto Xerfan Junior, vice-presidente da unidade no Pará, detalhou as expectativas para encontro e compartilhou as perspectivas do grupo para este ano.

O evento, marcado para acontecer no espaço FRA, reunirá empresários e autoridades locais para debater “inovação e sustentabilidade como os novos pilares da relação sino-brasileira”. Além disso, contará com dois painéis e marcará os 50 anos de relações diplomáticas do Brasil com a China. O objetivo é estreitar os laços comerciais com empresários chineses. Atualmente, a China é o principal parceiro comercial do Pará e do Brasil, sobretudo dentro do Agronegócio.

Confira a entrevista na íntegra:

Qual a expectativa para o evento no dia 11 de junho e o que se pode esperar deste encontro?

O evento de 11 de junho marca o primeiro encontro oficial do LIDE Pará aberto a convidados externos, significando uma oportunidade única de unir ideias de esferas públicas e privadas para o desenvolvimento regional. Estamos celebrando 50 anos de relação Brasil-China, destacando a importância desta parceria estratégica, especialmente no agronegócio, um pilar econômico essencial para o Pará. Com o apoio da Embaixada da China e a presença de figuras de alta relevância, o encontro promete ser um marco importante, fomentando novas oportunidades e celebrações.

O que o empresariado pode esperar de positivo, ao participarem do evento?

O evento oferece uma plataforma excelente para networking e troca de ideias entre participantes com interesses comuns. Esse encontro permite a formação de novas parcerias e o fortalecimento de laços, abrindo portas para oportunidades de negócios tanto durante quanto após o evento. Dado o dinamismo do comércio e do agronegócio no Pará, o evento é uma chance de realçar e potencializar as relações comerciais, beneficiando diversos setores da economia local.

Você mencionou o apoio da Embaixada da China e a presença de figuras importantes. Pode nos dar mais detalhes sobre como essas parcerias influenciam o evento?

Sim, a Embaixada da China tem sido uma parceira fundamental na organização deste evento. A presença de diplomatas e de empresários de alto calibre não apenas valida a importância do encontro, mas também garante uma rica troca de conhecimentos e experiências que são cruciais para o fortalecimento de nossas relações bilaterais. Essas interações são essenciais para explorar novas oportunidades de negócios e aprofundar nossa compreensão mútua, que é vital dada a estreita cooperação econômica entre nossos países, especialmente no agronegócio.

Quais pautas o LIDE Pará ainda pretende abordar em 2024?

Para 2024, estamos planejando eventos que abordarão temas como turismo e sustentabilidade, essenciais para o desenvolvimento econômico e ambiental de Belém, especialmente na preparação para a COP 30. Ainda estamos amadurecendo um próximo evento, mas esses temas não só são relevantes para nossa região, como também para o cenário global, e esperamos lançar iniciativas que fomentem discussões produtivas e soluções inovadoras para esses desafios.

Como o LIDE Pará está se preparando para a COP 30 e qual a importância deste evento para a região?

A COP 30 é um evento de grande repercussão global que terá um impacto significativo em nossa região, especialmente nas áreas de sustentabilidade e turismo. Estamos em fase de articulação para definir como podemos contribuir de maneira efetiva para as discussões e iniciativas que surgirão. Estamos comprometidos em explorar soluções inovadoras que possam ser implementadas localmente, ao mesmo tempo que contribuímos para o diálogo global sobre questões ambientais críticas.

O que os empresários interessados em participar do LIDE no Pará podem esperar da unidade?

Podem esperar integrar um grupo ativo de líderes empresariais de diversos setores, como construção, hotelaria e agronegócio. O conselho, composto por 16 membros, foca em gerar soluções práticas que promovam a geração de renda e emprego, contribuindo significativamente para o crescimento da cidade. Através de eventos e encontros, promovemos um ambiente rico em troca de experiências e ideias, estimulando o crescimento e a inovação coletiva.