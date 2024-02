Conexão Mercado: conselho do Lide Pará é apresentado; vem aí o Anuário da Decoração

Inovação na Depilação a Laser

A clínica de depilação a laser, Ice Laser, localizada no bairro do Umarizal, trabalha com a tecnologia ice, uma das mais modernas no segmento. A inovação é tanta que a ponteira é em safira, resfriada a menos 5 graus, causando assim uma analgesia no local aplicado e tornando a sessão muito confortável.

O laser utilizado é o Crystal 3D da Body Health, que possui os 3 tipos de comprimento de ondas, Alexandrite. Diodo, Ndyag, e dessa forma trabalha com todos os fototipos de pele e em todas as espessuras de pelos.

A clínica faz um sucesso em nossa região.

Expansão & Crescimento

(Divulgação)A Ford Fênix pertence ao Grupo Revemar e, pra quem não sabe, a história da Revemar começou na década de 80, quando a primeira empresa iniciou suas atividades em Marabá (PA).

Com espírito de liderança, o grupo expandiu pela Região Norte e também pelo Nordeste e Centro Oeste do país, com presença no Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Sergipe, participando ativamente da economia desses estados através da atuação nos segmentos de distribuição de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas e implementos agrícolas, indústria de cimento, locação de veículos e agropecuária. Na foto, o Supervisor Comercial do Grupo Liberal, Diego Souza, com Isabela Silveira e Felipe Ribeiro do Grupo Revemar.

Beleza em Ananindeua

(Divulgação)

As irmãs e empresárias Gleicy Reis e Glaucia Calado (foto), que comandam o salão de beleza G2 Beauty Hair, na Cidade-Nova, estão fazendo o maior sucesso na região por conta do espaço bem decorado e acolhedor, equipe eficiente e qualificada e produtos consagrados no segmento da beleza como Kerastase e Senscience. O salão, através da Hair Stylist Cris Andrade, assinou a beleza da jornalista Bel Soares para ser apresentadora na noite de estreia do Conselho do Lide Pará.

Lide Pará

(Divulgação)

Na última terça-feira, o Lide, Grupo de Líderes Empresariais, apresentou os integrantes do conselho do Lide Pará que conta com diversos empresários renomados da região. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana (foto), faz parte do corpo conselheiro e está entusiasmada com a iniciativa.

Lide Pará II

(Divulgação)

A apresentação do conselho do Lide Pará aconteceu no escritório Xerfan Advocacia, do advogado e empresário Xerfan, que assumiu a vice-presidência do Lide Pará.

Na ocasião um delicioso jantar foi servido, assinado pelo restaurante Santa Chicória, e vinhos da adega do Grand Cru. Na foto, Gustavo Freitas (Gestor Lide Pará), Ronaldo Maiorana Jr (Presidente do Lide Pará), Bel Soares (Jornalista que assina esta coluna) e o anfitrião da noite Xerfan.

Anuário da Decoração

(Divulgação)

Depois do sucesso com o Anuário do Direito e Anuário da Saúde, o Grupo Liberal vai lançar o Anuário da Decoração e a Florense já garantiu o seu lugar nessa publicação especial. Na foto, a executiva de vendas do Grupo Liberal, Lucelia Caldas, a Diretora de Mercado do Grupo Liberal, Aline Viana e Ederson Kummer, franqueado Florense Belém.