LIDE: Empresário paraense discute novos negócios e investimentos em Nova York

O empresário paraense André Martha Filho é quem representará o LIDE Pará no LIDE Brazil Investment Forum 2024, encontro que acontecerá nesta terça-feira (14), na cidade de Nova York, nos Estados Unidos (EUA). O fórum, realizado anualmente, nesta edição reunirá nove governadores, entre eles, o governador do Pará, Helder Barbalho, além de congressistas e diversos representantes dos maiores grupos empresariais do país.

O objetivo do evento, de iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), é reunir empresários e autoridades para discutir novos negócios e formas de alavancar os investimentos no Brasil. O fórum acontece no Harvard Club, espaço localizado no centro de Nova York. O evento tem como principais palestrantes Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ex-presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

VEJA MAIS

André, que viajou neste sábado para os EUA, defende que a união entre o empresariado e os agentes políticos é essencial para “o desenvolvimento que o Brasil merece”. Ele argumenta que a falta de alinhamento entre esses setores pode prejudicar o progresso do país. “Sem essa união, fica inviável, porque a política vai caminhar para um lado e o empresariado caminhará para o outro. O nosso país precisa que ambos estejam alinhados, focados e guiados na direção do desenvolvimento”, diz.

O empresário do LIDE Pará se diz ainda confiante que o encontro proporcionará ideias e soluções que beneficiem desde pequenos empreendedores até o desenvolvimento nacional, impactando positivamente todos os níveis administrativos e a sociedade brasileira e, em especial, a paraense. “Eu estou confiante de que será um encontro de mentes que estejam pensando no bem do Brasil e no melhor para a sociedade; que dali sairão ideias, soluções e muitas novidades”, acrescenta André.

Networking

O encontro, realizado desde 2019, é considerado uma importante plataforma para o diálogo entre investidores brasileiros e estrangeiros, focando não apenas em gerar novos investimentos, mas também em fortalecer os já existentes no Brasil. A ideia é que, ao proporcionar um ambiente propício para networking e para a troca de conhecimentos, o evento também ajude no desenvolvimento econômico mais robusto e sustentável para o Brasil no cenário global.

Em 2023, o LIDE Brazil Investment Forum também foi reazliado na cidade de Nova York (Vanessa Carvalho / LIDE)

Outros conferencistas são os senadores Davi Alcolumbre, Jaques Wagner, Kátia Abreu e Ciro Nogueira; e os deputados federais Marcos Pereira e Elmar Nascimento. O governador paraense Helder Barbalho (MDB) também palestrará no evento. Outros nomes são Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, e Josué Gomes e Isaac Sidney, presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), respectivamente.

LIDE Pará

O LIDE foi fundado no Brasil em 2003 e é uma organização que reúne executivos de diversos setores em prol do fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social. Além disso, o grupo defende os princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. O grupo tem como líder o ex-governador de São Paulo, João Doria, e congrega mais de 1.600 empresas nacionais e multinacionais, representando 52% do PIB privado brasileiro.

No Pará, o LIDE foi criado recentemente, sendo o primeiro braço do grupo na Amazônia. Por isso, o grupo de empresários paraenses tem como missão liderar os debates do setor na região, visando o desenvolvimento local e assumindo o protagonismo do estado do Pará nas discussões sobre inovação e sustentabilidade econômica, a partir do ponto de vista do empresariado. A apresentação do Conselho Paraense do LIDE foi realizada no início do ano.

Confira os nomes divulgados pela organização para o LIDE Brazil Investment Forum 2024:

- Ex-presidente da República Michel Temer (MDB);

- Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

- Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL);

- Governadores do Amazonas, Wilson Lima (União); do Pará, Helder Barbalho (MDB); do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (União); de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); do Acre, Gladson Cameli (PP).

- Senadores Davi Alcolumbre (União-AP), Jaques Wagner (PT-BA), Kátia Abreu (PP-TO) e Ciro Nogueira (PP-PI).

- Deputados federais Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Elmar Nascimento (União Brasil-Bahia);

- Presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi; CEO da Gerdau, Gustavo Werneck; do BRB, Paulo Henrique Costa; do CEO da Arezzo&CO, Alexandre Birman;

- Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda;

- Presidente da Fiesp, Josué Gomes;

- Presidente da Febraban, Isaac Sidney; e

- Jornalista do Financial Times Michael Stott.