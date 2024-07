Conta de energia mais barata: veja o que funciona na hora de economizar

Trocar o ar-condicionado pelo ventilador, ou não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo, são estratégias para tentar economizar na conta de energia no final do mês. A reportagem de O Liberal ouviu especialistas para confirmar quais desses mecanismos realmente funcionam e quais são apenas mitos. Segundo eles, dois fatores interferem no quanto cada consumidor deverá pagar: a potência dos eletrodomésticos e o tempo de uso.

“O consumo está ligado à potência do equipamento e quantas horas ele fica ligado, então quanto maior a potência e quanto mais tempo em uso, o consumo será maior”. Explica a engenheira eletricista, Josany Cardoso. Ela ainda lista entre os eletrodomésticos com a maior potência, o chuveiro elétrico e o ferro de passar roupa. Também ressalta que a diferença de consumo entre eles se daria pelo tempo de uso, que para o ferro de passar seria muito maior.

Além dessas variáveis, o engenheiro eletricista e coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Cruzeiro do Sul, Robmilson Simões Gundim, chama atenção para a variação do valor da tarifa de energia cobrada.

“A conta de energia é calculada com base no consumo de quilowatt-hora (kWh) registrado pelo medidor de energia. O valor depende da tarifa aplicada, que pode variar de acordo com a região e o tipo de consumidor (residencial, comercial, etc.). Além do consumo de kWh, a conta pode incluir outros fatores, como taxas, impostos e bandeiras tarifárias, que refletem o custo da geração de energia em diferentes períodos”, explica o especialista.

Mitos e verdades

No caso do ar-condicionado, Gundim afirma que “sim, consome mais energia que o ventilador”. Ele defende que a função de resfriar o ambiente, exige mais energia para realizar o processo de compressão e expansão do gás refrigerante, assim, somado ao uso contínuo é possível influenciar em uma conta de energia mais cara. Segundo ele, uma alternativa é utilizar a função de timer ou modo econômico, elas ajustam a temperatura ou desligam o aparelho automaticamente.

O engenheiro também menciona outros exemplos, como o chuveiro elétrico, que, segundo ele, segue uma lógica parecida onde, embora o consumo seja maior no uso de temperaturas mais altas, também gasta no uso de água fria.

Na sequência, as lâmpadas LED também são apresentadas como soluções eficientes para economizar. “Elas consomem menos energia para produzir a mesma quantidade de luz e têm uma vida útil muito mais longa, resultando em economia de energia e custos a longo prazo”, explica o especialista.

Deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo, ou abri-la várias vezes é outra questão comum. Nesse exemplo, o engenheiro destaca que o ar quente de fora pode fazer com que o motor do refrigerador trabalhe mais para manter o interior resfriado. Segundo ele, esse movimento pode influenciar em um consumo de energia elevado.

Viajar sem preocupação

Para quem vai viajar, uma dica interessante para reduzir o valor da conta, enquanto estiver fora de casa é desligar o disjuntor geral de energia. O especialista aponta essa como uma boa opção para economizar durante longas ausências, pois elimina o consumo de energia. “No entanto, é importante considerar que isso também desativará eletrodomésticos que precisam permanecer ligados, como geladeiras e sistemas de segurança”, conclui.