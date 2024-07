Equatorial se torna sócia da Sabesp em privatização concluída nesta terça-feira

O Governo de São Paulo concluiu, nesta terça-feira (23.07), a privatização de 32% das ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) - dos 50,3% que detinha -, com a venda de 15% das ações para o Grupo Equatorial, conforme anunciado em 28 de junho, e de 17% para investidores físicos e jurídicos em bolsa, na segunda fase de desestatização, iniciada na semana passada. Com isso, a Equatorial, 3º maior grupo de distribuição de energia do País em número de clientes e que atualmente opera sete concessionárias, uma delas no Pará, se tornou acionista de referência da Sabesp.

As ações foram vendidas pelo valor total de R$ 14,8 bilhões, com o preço de R$ 67 cada. A Equatorial pagou R$ 6,9 bilhões. O grupo não terá o controle acionário, mas será a responsável pela gestão, enquanto o governo paulista seguirá como sócio na companhia, com 18,3% das ações.

O conjunto de acionistas minoritários investiu R$ 7,8 bilhões. No entanto, segundo informações divulgadas pelo portal Poder 360, a demanda por ações da companhia chegou a R$ 200 bilhões ao final do período de reserva. Ou seja, os investidores ficaram com menos ações do que manifestaram uma vez que a procura foi maior do que a oferta. Do total, 11% ficará com pessoas físicas.

A operação reuniu 17.572 investidores pessoa física que compraram 21.876.433 ações da empresa; 390 investidores estrangeiros que adquiriram 43.292.772 ações; e 1.007 fundos de investimentos que ficaram com 38.492.273 papeis. Ao todo, a venda da Sabesp envolveu 220.470.00 ações.

Com a conclusão da oferta, o governo paulista embolsará R$ 10,4 bilhões, que representa 70% do valor arrecadado. Os outros 30% arrecadados serão revertidos para um fundo de universalização dos serviços públicos de saneamento básico em São Paulo, totalizando R$ 4,4 bilhões.